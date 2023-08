Quantico, il polo aretino di competenze digitali cresce inglobando due società

Arezzo, 2 agosto 2023 – Attraverso un’operazione di fusione inversa, InitZero Srl e Atipico Srl, due storiche realtà nel panorama aretino dei servizi informatici e della comunicazione, confluiscono in Quantico, nome già noto a livello nazionale nel settore delle soluzioni digitali integrate.

Quantico, azienda di servizi digitali per le imprese con sede ad Arezzo, ha recentemente completato un'operazione di aggregazione societaria che la proietta sul mercato come punto di riferimento nel settore delle soluzioni digitali integrate.

La società, già nota come Joint Venture di InitZero Srl e Atipico Srl, ha completato l'integrazione di queste due realtà aziendali attive sul mercato con successo, consolidandosi come polo di competenze strategiche trasversali.

L’operazione ha portato l’azienda ad espandersi: conta oggi un team di oltre 50 addetti, tra lavoratori dipendenti e collaboratori freelance, un fatturato di circa 5 milioni di euro e una previsione di crescita con un tasso annuo medio che si attesta intorno al 30%.

Le sue attività sono suddivise tra quattro Business Units, che le permettono di presidiare diversi ambiti operativi: Design & Creativity, Software App & ERP Development, Digital Marketing e System Operations & Networking.

Quantico ha obiettivi ambiziosi: grazie a un piano di crescita mirato, aspira a diventare uno tra i principali player nazionali di riferimento nel segmento delle piccole e medie imprese che stanno affrontando il processo di transizione digitale e innovazione tecnologica.

La fusione inversa è l'inizio di un percorso indirizzato verso il perfezionamento di accordi strategici e politiche di acquisizione, per raggiungere una dimensione che possa garantire l'interesse di investitori istituzionali. Il board della società è composto da Simone Pucci, Luca Omizzolo, Massimiliano Sorcinelli, Marco Pancini e Ugo Viti. Guidati dalla passione e da un profondo spirito di squadra, i cinque soci aretini sono pronti ad affrontare con determinazione le nuove sfide che si prospettano.

Simone Pucci, presidente di Quantico, commenta così il buon esito dell’operazione: «Quantico è, ad oggi, un vero e proprio polo di competenze nel mondo digitale, che propone valore alle imprese attraverso soluzioni distintive di qualità 'artigianale’.

Quello che ci ha mosso nel valutare e poi realizzare questo importante passo – aggiunge, commentando l’aggregazione societaria – è la passione per il nostro lavoro e la volontà di mettere in sinergia la nostra professionalità e le nostre abilità, dando vita a un team poliedrico, con competenze complementari.

Insieme possiamo sviluppare e proporre soluzioni su misura a una clientela che è sempre più sofisticata nelle esigenze, ma sempre meno strutturata al proprio interno per le competenze specifiche richieste dal mondo digitale.»

Un’evoluzione che conserva le proprie radici sul territorio, Atipico e InitZero sono infatti storiche aziende aretine, l’una nell’ambito IT & Software e l’altra nel campo del web e della comunicazione, con un’esperienza quasi ventennale alle spalle. Aggiunge Pucci: «Sono molte le realtà imprenditoriali aretine e toscane che oggi, anche a seguito del processo di fusione, si affidano ai servizi di Quantico.

La nostra connessione con il tessuto imprenditoriale del territorio è forte perché siamo nati e cresciuti a fianco delle aziende locali, sostenendole nel percorso di transizione digitale: un processo inarrestabile che le pone costantemente di fronte a nuove sfide. Oggi, con Quantico, questa vocazione si estende su scala nazionale».

Un radicamento espresso anche dalla conferma e dal potenziamento dell’headquarter di Arezzo come sede di questo polo di competenze in continua crescita: «Siamo orgogliosi di guidare un'azienda così dinamica e giovane, che sta avendo un impatto significativo sul territorio anche in termini di assunzioni.

Vedere il nostro team crescere fino a superare le 50 persone – conclude Pucci – è un segno tangibile del nostro impegno nel costruire una realtà aziendale solida, pronta ad accogliere nuove professionalità per evolversi costantemente e continuare ad offrire soluzioni innovative e affidabili ai nostri clienti».