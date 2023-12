Quando vola un pallone. I clown al teatro Dovizi

Sta per iniziare la stagione 2023-24 del Teatro Dovizi di Bibbiena, sette appuntamenti in abbonamento, oltre a un ricco programma di teatro ragazzi nel cartellone curato da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune di Bibbiena.

Ad inaugurare il ricco cartellone sarà un’anteprima di stagione fuori abbonamento, prologo della rassegna dedicata ai bambini e ai ragazzi "Uomini dalle Stelle" fissata per stasera alle ore 21.

In scena lo spettacolo finalista dell’edizione 2023 di In-Box Verde, "Baloon Adventures", prodotto da Collettivo ClownManicomics Teatro. Età consigliata: dai 3 anni.

"Balloon Adventures" è il primo sodalizio tra due dei membri fondatori del Collettivo Clown: Andrea Meroni (del duo Meroni Zamboni) e Fabio Lucignano (in arte Sebastian Burrasca) ed è subito alchimia. "Forse aveva ragione William Shakespeare a sostenere che siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, ciò che è certo è che siamo noi a dar sostanza ai nostri sogni".

Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è piu’ nulla da fare. Ma se questo palloncino fosse scappato dalla mano di due clown? Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo.

Questo viaggio li porterà a Balloonia dove si ritrovano i sogni sfuggiti di mano, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Uno spettacolo dolce amaro con una narrazione che si mantiene leggera, eterea e sognante.

Poetico senza perdere di comicità, comico senza perdere la poetica.

Cosa significa inseguire un sogno, se non vivere? Lo spettacolo vuol essere un inno alla vita, un inno al viaggio o meglio "alla stessa ragione del viaggio, viaggiare".

Dopo questa serata inaugurale, la rassegna di teatro ragazzi torna da domenica 14 gennaio alle ore 16.30.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare o scrivere al numero 3791425201 e seguire i canali social della Compagnia Nata Teatro. Ingresso 6€