Quando il derby dei simboli è mitologico

Non è solo l’emblema di un quartiere della Giostra e il nome della strada dove fu ritrovata nel 1553, sotto le mura di San Lorentino. Chimera si chiamano piccoli negozi e aziende orafe, società sportive e agenzie di software. Il fascino bronzeo del mostro a tre teste fa concorrenza spietata al Cavallino Rampante, simbolo del Comune e della squadra di calcio. Ancora di più adesso che la Chimera torna in città per festeggiare Giorgio Vasari: la consigliò a Cosimo I de’ Medici per Palazzo Vecchio. L’icona di Arezzo, in trasferta a Firenze da mezzo millennio, è una delle opere più attese della mostra vasariana. "Le nostre chimere sono quelle che ci assomigliano di più", scriveva il grande Victor Hugo. Intanto bentornata Chimera, mitologica rivale del Cavallino.