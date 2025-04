"Puntiamo all’evoluzione. Il segreto sta in una app"

Un’impresa familiare nata nel 1953 e arrivata alla sua quarta generazione. Quella di Bianca Mantovani (nella foto), che a 25 anni si occupa del versante digitale delle boutiques Mantovani Shop. Sette punti vendita in Toscana e sede a San Giovanni per uno dei riferimenti regionali per l’abbigliamento di lusso. Una storia che parte dalla prima generazione di sarti e venditori di tessuti e arriva a quella di Bianca, che guarda alla digitalizzazione di brand e servizi.

"Nel tempo abbiamo capito che c’era l’esigenza di comunicare ancora meglio con i clienti, in modo che i nostri servizi fossero più accessibili". Vendita online, social e poi un’app. "Tutto il nostro lavoro ha come obiettivo la cura del cliente e la tecnologia è uno strumento per raggiungerlo. Attraverso la app il cliente può consultare la lista dei punti vendita e l’offerta dei brand, acquistare attraverso l’ecommerce, e fissare un appuntamento per una sessione di shopping personalizzato".

Il lusso di un’esperienza su misura, che passa dal digitale. "I clienti si sentono coccolati e accompagnati dall’inizio alla fine dell’esperienza di acquisto nei nostri atelier. In molti prenotano sessioni di shopping private e chi vuole può anche scegliere tramite app da quale ‘shopper’ essere seguito". Come si sta al passo con un mondo che cambia così rapidamente? "Restando aperti al cambiamento. La nostra azienda punta da sempre all’evoluzione, senza paura di cambiare per aggiornarsi".

S.C.