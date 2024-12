Punkcake a Palomar: la band di X Factor incontra i fan valdarnesi

E’ la loro prima uscita ufficiale dopo la grande avventura di X Factor. I Punkcake, questo pomeriggio, saranno a Palomar, la casa della cultura di San Giovanni, per incontrare i tanti valdarnesi che hanno apprezzato le loro performance nel talent di Sky. La finalissima di Napoli è stata sfiorata solo per un soffio.

Sabato scorso i ragazzi si sono presentati al circolo Arci di Restone, da dove tutto è partito, ma quello era un incontro quasi familiare, con amici e conoscenti. Quello di oggi alle 17,30, invece, sarà un appuntamento ufficiale dal titolo "Valdarno meets Punkcake". La band formata da Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Migliore, Bruno Bernardoni e Lorenzo Donato è il fenomeno musicale dell’anno in Valdarno e sarà protagonista di questa iniziativa organizzata dal Comune.

Energia, talento, originalità, libertà di espressione sono solo alcuni degli ingredienti che hanno permesso al gruppo valdarnese di stupire i giudici e il pubblico di X Factor con le loro straordinarie esibizioni. Damiano e Sonia, i due fondatori, suonano il basso e sono la voce. Ci sono poi i due chitarristi, il "Dona" per gli amici e Bruno e poi l’altro Lorenzo, il batterista.

Nel corso del pomeriggio a Palomar saranno intervistati da Zeno Giannoni, speaker radiofonico, Ettore Donzellini di Redstone e Giampiero Bigazzi di Materiali Sonori. La band è nata quasi cinque anni fa. Eravamo nel pieno della pandemia da covid e Sonia e Damiano misero su un gruppo musicale a cui poi si sono aggiunti gli altri. I primi passi sono stati nelle assemblee studentesche e in piccoli eventi locali, crescendo fino ad esibirsi in locali e festival della zona.

Nel 2023 i Pankcake sono arrivati a dominare i palchi fiorentini grazie al Rock Contest e l’Off Tune di Prato fino ad approdare in tv grazie al noto programma di Sky che li ha resi famosi a livello nazionale. Il loro nome, Punkcake, è un gioco di parole che mette al centro il genere musicale che promuove la libertà individuale e va contro la cultura e la musica di massa e, allo stesso tempo, citando il celebre dolce da colazione, esalta la voglia di divertirsi con leggerezza.

Oggi a Palomar l’ingresso è gratuito e tutti i cittadini potranno partecipare. La casa della cultura farà sicuramente registrare il tutto esaurito per ascoltare dalla viva voce dei ragazzi come è nata la loro avventura musicale e come hanno vissuto 40 giorni nella casa di X Factor.