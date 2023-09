Puliamo il mondo. Sabato l’iniziativa

Il Comune di Bibbiena con Legambiente e con la collaborazione del gruppo Scart organizza per sabato la manifestazione Puliamo il Mondo, che quest’anno ha un tema significativo "Per un clima di pace". All’iniziativa parteciperanno gli istituti comprensivi di Bibbiena e di Soci, le Pro Loco di Bibbiena Stazione e Soci. Una giornata dedicata dicono gli organizzatori "alla liberazione dai rifiuti del nostro piccolo mondo per rispondere tutti insieme, con un’azione diretta, ai cambiamenti climatici ma anche alla cultura della guerra che nasce laddove ci sono disparità e mancanza di equilibrio".

I punti di ritrovo per coloro che vorranno partecipare a questa festa dell’ambiente e dell’amicizia saranno a Bibbiena Stazione presso il Parco dell’Arcobaleno alle ore 15 e a Soci in piazza Garibaldi alle ore 15,30.