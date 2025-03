Prostata e laser. La Gruccia al top

All’ospedale del Valdarno, per la prima volta, è stato effettuato un intervento chirurgico con laser ad holmio a 100 watt, una tecnologia mininvasiva che serve per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. Si tratta di una patologia che può colpire gli uomini sopra i 50 anni di età e che causa l’ingrandimento della ghiandola prostatica, con sintomi e complicanze che possono impattare sulla qualità di vita del paziente. L’intervento con tecnologia laser ad holmio è stato effettuato nei giorni scorsi su un paziente di 76 anni. L’operazione è riuscita perfettamente e dopo una breve degenza di 48 ore, l’uomo è stato dimesso. Questo tipo di trattamento sfrutta la potenza laser per rimuovere l’adenoma prostatico. "L’utilizzo di questa tecnologia, di cui l’ospedale del Valdarno si è dotato, permette un approccio chirurgico per il trattamento della prostata con un tempo di degenza molto più ridotto e con una riduzione di eventuali complicanze – ha detto il direttore dell’Unità operativa di Urologia, Stefano Rosadi - Anche la tempistica di utilizzo del catetere vescicale è minore e grazie a questa metodica non vengono eseguiti tagli addominali anche per prostate di notevoli dimensioni, ossia al di sopra di 150 grammi". "La dotazione di una tecnologia sempre più moderna è importante per offrire ai nostri pazienti trattamenti ancora più mirati – ha poi sottolineato la direttrice dell’ospedale, Patrizia Bobini – Da oggi, anche in Valdarno, il trattamento della ipertrofia benigna della ghiandola prostatica si avvale di un ulteriore strumento tecnologico e mininvasivo". L’ ipertrofia prostatica benigna è una malattia piuttosto comune caratterizzata da un ingrossamento non canceroso della prostata che può rendere difficoltosa la minzione. I primi sintomi della patologia compaiono quando la prostata ingrossata inizia a premere sull’uretra, bloccando così il flusso di urina.