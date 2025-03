Prospettive e previsioni sul turismo in Valdichiana. Dibattito con Giani

È in programma oggi alle 17 all’hotel Apogeo all’uscita del Casello A1 Valdichiana, l’incontro "Previsione Turismo 2025 in Toscana – Prospettive Valdichiana". L’iniziativa è promossa dall’associazione 8 PuntoZero - Trasporti & Turismo che raccoglie un nutrito gruppo di imprenditori che si occupano di noleggio con trasporto del conducente, meglio conosciuti come Ncc. Molti gli ospiti attesi dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana, oltre al senatore Silvio Franceschelli e ai deputati Marco Simiani, e Andrea Casu.

Ad aprire i lavori saranno i saluti introduttivi di Leonardo Frullini, presidente dell’Associazione 8 PuntoZero, e dell’avvocato Beatrice Bonini.

"L’evento – conferma proprio il presidente Frullini - rappresenta un’importante occasione di confronto sulle prospettive del settore turistico per il 2025, con un focus particolare sulla Valdichiana, territorio che si conferma una delle mete di maggiore attrattività in Toscana. Durante l’incontro, amministratori, esperti e rappresentanti istituzionali analizzeranno le sfide e le opportunità per il comparto, discutendo strategie di valorizzazione e sviluppo sostenibile. In questo contesto, il ruolo degli NCC emerge con forza, non come un semplice fornitore di trasporti, ma come un partner strategico, capace di mettere in relazione le molteplici anime della Toscana e di garantire un’esperienza di viaggio impeccabile e su misura".

La serata sarà moderata dal giornalista Guido Albucci.

All’evento prenderanno parte anche sindaci, amministratori e stakeholder della Valdichiana, chiamati a contribuire con idee e proposte per il futuro del turismo nella regione.

"La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire le prospettive del settore e il ruolo centrale della Valdichiana nella crescita del turismo toscano", conferma ancora il presidente Frullini.

