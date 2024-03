Pronto il bando per incubatori d’impresa e start up

Da venerdì sono aperti i termini per presentare, tramite Sviluppo Toscana Spa, la domanda di accreditamento alla Rete Regionale di incubatori di impresa e start-up house presenti in Toscana. L’avviso rimane aperto fino alle 18 del 30 aprile per consentire l’approvazione entro il 15 luglio del primo nuovo elenco di strutture accreditate.

Successivamente, la procedura sarà sempre accessibile senza vincoli di date per consentire nuovi accreditamenti e per recepire le variazioni ai soggetti già iscritti. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente online sul sito di Sviluppo Toscana.

https://www.sviluppo.toscana.it/rete_incubatori

"Sulla ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico - ricorda l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras - si giocherà gran parte della futura competitività del nostro tessuto produttivo. Per questo abbiamo dedicato particolare attenzione nel disegnare il nuovo sistema di accreditamento, che riparte dopo alcuni anni di sospensione". Per accreditarsi alla Rete Regionale, le strutture dovranno erogare uno o più servizi tra i quali la messa a disposizione di postazioni lavoro, di spazi attrezzati e condivisi, pre incubazione, incubazione, accompagnamnto commerciale e accelerazione, supporto all’innovazione, ricerca contrattuale, consulenxza per l’innovazione finanziaria, supporto alla digitalizzazione.