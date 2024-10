Progetto “Vita indipendente” per persone con gravi disabilità, i bandi dell’Asl

Arezzo, 17 ottobre 2024 – Sono partiti i bandi “Vita indipendente” della Regione Toscana destinati a persone con grave disabilità. Grazie all’aumento del budget, che sarà di 46 milioni per il prossimo triennio, ci sarà sia un elevamento del tetto massimo di intervento per ogni destinatario, con il passaggio da 1.800 euro mensili a 2.000 euro, sia la possibilità di allargare la platea dei possibili fruitori.

I bandi sono stati pubblicati lo scorso 14 ottobre e resteranno aperti per 30 giorni. Gli interventi che vengono finanziati con questo programma riguardano la cura della persona, l’assistenza personale nelle attività domestiche, sul lavoro, per lo studio, e le azioni per favorire l’accessibilità, la mobilità, e anche la fisioterapia e la pratica sportiva.

Il tutto nell’ottica di garantire ai destinatari una “Vita indipendente” intesa come il diritto, per una persona adulta con disabilità grave, di autodeterminarsi e poter vivere nella società secondo le proprie aspirazioni, evitando l’isolamento e la discriminazione e favorendo invece l’integrazione e la partecipazione.

I bandi appena usciti sono il primo effetto dell’inserimento della ‘Vita indipendente’ nell’ambito del programma regionale del Fondo sociale europeo FSE+ 2021-2027. Per informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione, è possibile consultare i bandi proposti sulle province di Arezzo, Grosseto e Siena ai seguenti link:

Provincia di Arezzo Zona Aretina - https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/progetto-vit-ar-vita-indipendente-aretina

Zona del Casentino - https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/arezzo-avviso-per-progetti-di-vita-indipendente-progetto-sostegno-alla-vita-indipendente-e-inclusione-nella-societa-del-casentino-vi-ca

Zona Valdichiana Aretina - https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/arezzo-zona-valdichiana-aretina-progetti-di-vita-indipendente-progetto-sai-sostegno-autonomia-e-indipendenza

Zona Valtiberina - https://www.uslsudest.toscana.it/notizie/arezzo-avviso-pubblico-per-progetti-di-sostegno-alla-vita-indipendente-e-inclusione-nella-societa-zona-distretto-valtiberina