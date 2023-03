Progetto scuole sicure In arrivo 4 telecamere

Il progetto "Scuole sicure" approda anche a Terranuova. Quattro nuove telecamere verranno infatti installate a breve nelle aree vicine agli istituti scolastici del capoluogo con l’obiettivo di prevenire e contrastare lo spaccio di stupefacenti, ma serviranno anche da deterrente per qualunque comportamento illecito. L’amministrazione comunale di recente ha affidato i lavori per trasportare dalle carte alla realtà l’idea messa nero su bianco nei mesi scorsi, approvata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e finanziata dal Ministero dell’Interno per un importo di 12 mila 600 euro. Gli occhi elettronici andranno a sommarsi a quelli già presenti nel sistema pubblico e i dati raccolti potranno essere controllati ovviamente da tutte le forze di polizia come prevede il progetto "Videosorveglianza Valdarno" avviato nel 2021 e in corso di realizzazione. Una rete già vasta e che verrà ampliata ulteriormente grazie ad un altro finanziamento, questa volta della Regione Toscana, di poco meno di 25 mila euro ottenuto nello scorso mese di febbraio e ad altri 10 mila euro reperiti nelle pieghe del bilancio del municipio. Pure in questo caso sono già stati affidati gli interventi per collocare tre nuove postazioni di controllo nelle frazioni del Tasso e delle Ville e in piazza della Repubblica, e due per la lettura delle targhe. Il sistema inoltre sarà reso più efficiente dalla sostituzione del server di archiviazione e gestione delle immagini, con le registrazioni che resteranno disponibili per almeno due settimane per favorire eventuali indagini, e dall’aggiornamento del software per la registrazione e visualizzazione delle videocamere disseminate nel territorio.