Progetto Memorario, ci siamo. Via al cantiere da tre milioni

A Montevarchi prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di completamento del Memorario, il polo di interscambio ferro-gomma realizzato al confine con la stazione ferroviaria. Un intervento molto importante, che muoverà investimenti per tre milioni di euro, soldi interamente finanziati con i fondi europei del Pnnr. Stazione appaltante, la Provincia di Arezzo. Il progetto riguarda l’area che costeggia i binari della linea ferroviaria, tra via IV Novembre e via Dante, quindi in centro storico. Verranno realizzati una pensilina principale metallica, coperta da con pannelli in vetro; una pensilina secondaria, ricoperta da un sistema di vetrate per proteggere le persone dalle intemperie e un piccolo fabbricato con struttura metallica adibito a biglietteria. Per venire incontro alle esigenze sia degli autisti dei bus che di chi utilizzerà il servizio, il progetto ha definito il flusso dei pedoni che giungeranno al polo ferro-gomma creando, a partire dal confine con il parcheggio di Largo Alfredo Gori, un marciapiede più ampio e una pensilina di protezione dalle intemperie. Previsto poi un percorso illuminato e dotato di sistema pedo-tattile. Panchine e zone di sosta completeranno tutta l’opera. Nel periodo necessario per portare a termine i lavori, bisognerà assicurare la prosecuzione del servizio pubblico, riattivando gli spazi della ex-autostazione dei bus di viale Diaz attraverso lavori di riqualificazione dell’area. Pertanto, con ordinanza di polizia municipale, sono previste modifiche temporanee alla sosta e al traffico per consentire la sicurezza della circolazione stradale.

Da questo punto di vista, a partire dalle ore 7 di giovedì 27 giugno alle ore 20 di venerdì 26 luglio 2024 sarà istituito il divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli nell’area dell’ex autostazione compresa tra viale Diaz e via Sante Tani, ad eccezione degli automezzi di proprietà comunale. Ci saranno inoltre limitazioni al transito e alla sosta in corrispondenza dell’impianto semaforico via Sante Tani-viale Diaz. La zona invece nel quale troverà posto il "Memorario" è al centro di un progetto elaborato nel 2011, che ha visto, l’anno successivo, il completamento del primo lotto, ovvero la fermata degli autobus. Mancava però l’interscambio tra ferro e gomma, dato che siamo al confine con la stazione ferroviaria, e l’intermodalità con le biciclette. Parliamo di un’area di oltre 6.300 metri quadrati che interessa la stazione dei bus, dei cicli e percorsi pedonali e viari di collegamento verso piazze e vie.