Progetto "Liberi dai rifiuti" coinvolge 110 alunni a Castiglion Fiorentino

Tappa in Valdichiana per il progetto "Liberi dai rifiuti". L’appuntamento ieri mattina a Castiglion Fiorentino dove, al Parco Presentini, 110 alunni della scuola secondaria di primo grado Alighieri, accompagnati dai docenti, hanno svolto un’attività di raccolta di rifiuti abbandonati in alcune aree del parco, a cui è seguita un’analisi dei materiali raccolti e una riflessione sull’impatto dei sull’ambiente. All’appuntamento hanno partecipato anche l’assessore all’ambiente Francesca Sebastiani, Andrea Bonci, presidente della sezione soci Coop Valdichiana Aretina, e i referenti di Legambiente.

Liberi dai rifiuti è il progetto di educazione ambientale promosso nell’ambito dei percorsi educativi di Unicoop Firenze per le scuole e realizzato in collaborazione con Legambiente, le sezioni soci Coop e le amministrazioni locali.

Il progetto, arrivato alla quinta edizione, ad aprile vede in calendario otto appuntamenti, che coinvolgeranno 30 classi delle scuole secondarie di primo grado, per un totale di circa 650 alunni. Nel corso di ogni appuntamento, gli alunni, divisi gruppi, vengono coinvolti attivamente in un’esperienza di citizen science, un’attività di monitoraggio scientifico partecipato della tipologia e della quantità dei rifiuti raccolti sul territorio.

Un’esperienza importante di cittadinanza attiva per capire l’impatto della dispersione di materia sugli ecosistemi e il tipo di inquinamento prevalente nei luoghi monitorati.

Gli incontri sono anche l’occasione per confrontarsi sul corretto smaltimento delle diverse tipologie di rifiuto e sulle altre buone pratiche di sostenibilità. "Curare i nostri beni comuni come spazi pubblici delle aree verdi attraverso piccoli gesti ma significativi come la raccolta di piccoli o grandi rifiuti accentua il valore della partecipazione attiva delle nuove generazioni", conferma l’assessore castiglionese Sebastiani. "Questo al pari di altri progetti rappresenta comportamenti positivi nonché occasioni per creare un rapporto di collaborazione tra le istituzioni, associazioni, scuole e imprese, uniti in difesa del territorio, dell’ambiente della comunità. Ringrazio tutti gli attori di questa splendida giornata dal risvolto di grande progetto educativo ambientale".