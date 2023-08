Progetto Dalle case ai musei fino alle scuole: Cavriglia, Paese fantasma verso la rinascita

Prosegue l’iter che porterà alla rinascita di Castelnuovo d’Avane. Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato il bando per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. "La gara di progettazione - ha dichiarato Leonardo Degl’Innocenti o Sanni, sindaco di Cavriglia - è importante, ammonta ad oltre 1 milione e mezzo di euro, quindi seguiremo tutto con particolare attenzione. Le procedure vanno avanti secondo il cronoprogramma stabilito". Il lotto 2, oggetto dell’affidamento, riguarda la ristrutturazione dell’ex asilo e degli altri edifici e aree del borgo. Per quanto riguarda invece il lotto 1, che comprende il restauro conservativo dell’edificio che fu residenza di Andrea del Sarto, gli interventi di messa in sicurezza sono già conclusi. Entro il 2026 sorgeranno a Castelnuovo due musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, luoghi della memoria, residenze turistiche come un albergo diffuso, residenze private e specializzate, residenze per artisti, botteghe commerciali e artigianali, abitazioni dedicate al social housing e ai giovani. "I tempi sono molto stringenti - ha aggiunto il primo cittadino del paese minerario - ma oltre al borgo di Castelnuovo abbiamo altri progetti in corso sui quali stiamo spendendo tutte le nostre energie: 5 milioni sulle nuove buche per il campo da golf, la rete di piste ciclabili che stiamo completando in questi giorni, il bando sulla digitalizzazione, a cui si aggiungono le procedure che stiamo seguendo in parallelo per la realizzazione del Parco dello Sport e la riqualificazione dell’ex area mineraria, due interventi che da soli pesano per 150 milioni di euro. Un impegno che assorbe quotidianamente tutti gli uffici". Il sindaco Degl’Innocenti o Sanni, restando sull’argomento Pnrr, ha precisato che i lavori alla scuola primaria e secondaria di Castelnuovo dei Sabbioni saranno portati a termine. Nelle scorse settimane, infatti, il coordinatore provinciale dei 5 Stelle Tommaso Pierazzi aveva messo in guardia rispetto al rischio che alcuni progetti finanziati con i fondi europei potessero subire la scure del governo, impegnato con il ministro Fitto nella rimodulazione delle risorse assegnate agli enti locali. "I lavori - ha precisato Degl’Innocenti o Sanni - sono già in corso, quindi tengo a rassicurare i concittadini che le operazioni di efficientamento verranno concluse. Non c’è alcun rischio che si possa tornare indietro rispetto a convenzioni firmate e lavori in corso d’opera". La scuola primaria e secondaria di Castelnuovo dei Sabbioni di via della Resistenza, vedrà interventi di riqualificazione energetica per totale di 645mila euro.