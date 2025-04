Progetto Betlemme. Raccolta rifiuti a segno

È giunto a conclusione il progetto di cooperazione internazionale "Bethlehem green city", finalizzato a rendere più efficiente il sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani in Cisgiordania, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, di cui il Comune di San Giovanni Valdarno è l’ente proponente. L’evento di restituzione finale si è svolto a Palomar.

La proposta progettuale, presentata nel giugno 2020, ha visto la collaborazione di numerosi partner progettuali, tecnici, operativi e locali. Nel 2021 l’approvazione del finanziamento per circa 1 milione e mezzo di euro, poi quattro anni di intensa attività.

Nell’incontro alla Casa della Cultura, a cui ha partecipato anche il vicesindaco di Betlemme, sono stati illustrati i risultati raggiunti. In questi anni sono state messe a sistema varie pratiche di sensibilizzazione per rafforzare il sistema di raccolta di rifiuti solidi urbani del distretto di Betlemme, avviando un sistema di raccolta differenziata e aumentando la consapevolezza e le capacità delle istituzioni locali.

E’ stato così avviato un sistema di stoccaggio, trattamento e riciclo dei rifiuti attraverso la creazione di un eco center nella municipalità di Betlemme, l’acquisto di un compattatore di carta e cartone, due veicoli adibiti alla raccolta e attrezzature aggiuntive per la gestione dei rifiuti. Per aumentare la consapevolezza della comunità locale in tema di sostenibilità ambientale, sono state organizzate attività nelle scuole con 46 incontri in 12 scuole che hanno coinvolto più di 600 studenti.

Infine è stato attivato un processo di economia circolare urbana attraverso l’avvio di un’analisi di mercato, sviluppo di un business plan, formazione in tema di economia circolare e supporto finanziario e formativo a 4 di start up di economia circolare urbana.