Professioni sanitarie a numero chiuso. Iscrizioni per il test

Sono aperte le iscrizioni alla prova di ammissione per i corsi di laurea magistrali delle professioni sanitarie dell’Università di Siena per il prossimo anno accademico 2024-2025: Scienze infermieristiche e ostetriche (25 posti) e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (18 posti). Per iscriversi alla prova di ammissione occorre la laurea o titolo abilitante delle professioni sanitarie. La procedura online sarà aperta fino al 26 agosto. Entro la stessa data occorre effettuare il pagamento del contributo.