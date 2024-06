Primo Consiglio Comunale a Bibbiena

Arezzo, 28 giugno 2024 – Ieri, durante la seduta del Consiglio Comunale, abbiamo avanzato la nostra proposta di conferire il ruolo di Presidente del Consiglio alla minoranza.

Abbiamo sostenuto questa proposta per garantire un equilibrio dei poteri, favorire il controllo e la trasparenza e promuovere l'inclusività delle varie voci presenti. Con queste motivazioni, abbiamo candidato il Consigliere Fernando Piantini per il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale.

Tuttavia, l'elezione ha affidato questo importante compito ad Amar Kumar, a cui rivolgiamo le nostre più sentite congratulazioni, certi che svolgerà nel migliore dei modi questo ruolo. Per le ragioni sopra esposte, abbiamo deciso di non candidare nessuno dei nostri consiglieri al ruolo di Vice Presidente, astenendoci dal voto e lasciando alla maggioranza il compito di decretare anche questa posizione.

La votazione successiva, a scrutinio segreto come le precedenti, non è riuscita però a raggiungere la maggioranza necessaria per eleggere il Vice Presidente. La maggioranza ha votato prevalentemente per il nostro Consigliere Fernando Piantini, ma, con due astensioni tra i loro voti, non sono stati raggiunti i due terzi necessari ad approvare la carica, che rimane così vacante.

Finché il ruolo rimane vacante i supplenti, in caso di assenza del Presidente, saranno il Sindaco Vagnoli o il Consigliere anziano Nassini.