“Primavera a Teatro” al Comunale di Cavriglia

Arezzo, 30 aprile 2025 – Dopo l'anteprima con “Variazioni Enigmatiche” di Silvano Alpini e Francesco Marini, entra nel vivo al Teatro Comunale di Cavriglia la rassegna “Primavera a Teatro - Speciali suggerimenti dal territorio”, promossa dal Comune in collaborazione con Materiali Sonori. Sabato 3 maggio, ad aprire ufficialmente il cartellone sarà la compagnia I Lilium con la commedia “La banda dei benefattori”, testo di Martine Rigolot nella traduzione italiana di Annamaria Martinolli. In scena Donatella Gioli, Silvia Martini, Maurizio Pesucci, Roberto Londretti, Lucia Marziali, Barbara Massini e Claudia Ferro, diretti da Silvano Alpini. Lo spettacolo è prodotto dall'Associazione Culturale Masaccio. "In un giorno come tanti - raccontano i Lilium - impiegati e clienti abituali di una banca si trovano a dover affrontare una rapina condotta da un maldestro e disperato rapinatore. Dopo lo spaventoso iniziale, gli ostaggi finiranno per allearsi con il malvivente per aiutarlo a uscire dai guai. Una divertente commedia sull'unione che fa la forza... e il buon umore dello spettatore". La rassegna proseguirà fino a giugno con una programmazione che intreccia la valorizzazione delle compagnie teatrali amatoriali locali con proposte di rilievo nazionale e internazionale, tutte accomunate da radici nel Valdarno.