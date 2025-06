Premio Wanda Capodaglio. Stasera i finalisti in scena

Stasera appuntamento con l’evento finale del Premio Wanda Capodaglio dedicato ad allievi e diplomati di Accademie e Scuole di recitazione di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Dieci i finalisti che si esibiranno sul palco. La giuria sarà composta da Giuseppe Pambieri, Giorgia Trasselli e Sergio Basile.

Il prestigioso concorso teatrale di respiro nazionale è nato nel 1981 e diventato di grande rilievo, specialmente a cavallo fra gli anni ’80 e ’90. Dopo una lunga pausa, il Premio era ritornato nel 2023; quest’anno l’Associazione ha lanciato un’altra edizione di questo nuovo corso.

Il concorso si rivolgeva ad allievi e diplomati di Accademie e Scuole di recitazione di età compresa tra i 18 e i 35 anni, offrendo loro un palcoscenico dove poter mettere in luce il proprio talento e la propria visione artistica.

"Questo premio nasce nel 1981 ad opera del figlio di Wanda Capodaglio, Roberto Campa, di Alfonso Spadoni e altri importanti personaggi, come il critico Paolo Emilio Poesio, il registra Colosimo e altri che avevano costituito l’Associazione e inventato questo premio - spiega il presidente, Marco Morbidelli - Era un concorso per giovani attori, che si misuravano su un testo di arte drammatica; oggi è riproposto in una veste più moderna, con due provini che vedono sia l’arte drammatica che il teatro contemporaneo. I filmati sono stati preselezionati da Sergio Basile e Micol Pambieri; in finale sono arrivati 10 finalisti, che stasera saranno sul palco del teatro".

La giuria vedrà la presenza a Castelfranco di Giuseppe Pambieri; Giorgia Trasselli, famosa per il ruolo di "Tata" nella celebre serie "Casa Vianello"; Sergio Basile.