A Castelfranco torna il concorso “Wanda Capodaglio”

Arezzo, 03 giugno 2025 – A Castelfranco di Sopra torna il Concorso Nazionale Wanda Capodaglio, dedicato ai giovani talenti del teatro italiano. Il concorso, che celebra la memoria della grande attrice e maestra di teatro Wanda Capodaglio, rappresenta un'occasione preziosa per i giovani interpreti di esprimere la propria arte e confrontarsi con la tradizione teatrale italiana. Sabato 14 giugno 2025 la serata conclusiva del concorso nazionale, che si rivolge ad allievi e diplomati di Accademie e Scuole di recitazione di tutta Italia di età compresa tra i 18 ei 35 anni, offrendo loro un palcoscenico dove poter mettere in luce il proprio talento e la propria visione artistica. “In questo spazio di crescita e confronto - scrive l'Associazione culturale omonima - i partecipanti avranno l'opportunità di onorare l'eredità di Wanda Capodaglio, figura emblematica del teatro italiano che ha dedicato la sua vita non solo all'interpretazione ma anche all'insegnamento dell'arte drammatica”. I candidati sono invitati a presentare due testi: la performance sarà valutata da una giuria composta da professionisti del settore, che considererà la qualità interpretativa, la padronanza tecnica e la capacità di trasmettere emozioni autentiche. L'evento si terrà appunto sabato 14 giugno 2025.

Il Concorso - afferma l'Associazione culturale Wanda Capodaglio - non è solo un momento di valutazione, ma un'opportunità di crescita professionale e artistica, dove i giovani talenti possono confrontarsi, condividere esperienze e arricchire il proprio bagaglio culturale. Il premio rappresenta un riconoscimento al talento emergente e un incoraggiamento a promuovere la strada dell'arte teatrale con passione e dedizione". Presenti questo pomeriggio alla presentazione dell'evento finale del 14 giugno, Marco Morbidelli, Presidente dell'Associazione culturale Wanda Capodaglio, l'Assessore alla Cultura del Comune di Castelfranco Piandiscò Antonella Grassi, la Presidente dell'Associazione culturale Masaccio Barbara Massini con Daniela Gori e Maurizio Baldi del cda di Banca Valdarno, sponsor dell'iniziativa. evento importante, quindi, per il paese dell'altopiano, che ricorda un'attrice di primissimo livello, Wanda Capodaglio, che trascorse gli ultimi anni della sua vita a Castelfranco di Sopra, dove morì il 30 agosto 1980. Era nata ad Asti il ​​1gennaio 1889.