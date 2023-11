Premio Tagete. Vince la coppia madre-figlio

L’Associazione Scrittori Aretini Tagete ha celebrato i 25 anni del Premio Letterario omonimo con un doppio appuntamento in Sala dei Grandi in Provincia. Svelata la classifica finale del XXV Premio Letterario Tagete e del 3^ Premio Letterario Nazionale Etruria. Tra le numerosissime opere giunte per entrambi i bandi di Concorso, premiati 24 autori sia aretini che da ogni parte d’Italia. Questa la classifica finale del Premio Tagete proclamata, con la lettura delle motivazioni, dal Presidente di Giuria Ivo Biagianti: Narrativa edita 1^ Premio al poliziesco L’erborista di Camaldoli, di Gianlorenzo Casini e Maria Laura Ghinassi (madre e figlio affiatata coppia narrativa), il romanzo parteciperà al V Premio Letterario Toscana. 2^ Premio Valeria Checconi, Via degli oleandri, Segnalazione a Stefania Calesini, Fiabe per principesse e principi curiosi; Poesia Edita: Segnalazione a Simonetta Conti per Albescenze; Saggistica Edita: 1^ Premio Santino Gallorini – Enzo Gradassi, Una lira per tre vite; 2° Premio Massimo Gallorini, La Chimera com’era. Il mito svelato (premio ritirato da Maria Gatto, Direttrice del Museo Archeologico di Arezzo), 3° Premio Anna Bartolini, Il quartiere di Saione; Segnalazione: Gianluca Dioni, Christian Wolff. Istituzioni del diritto di natura e delle genti. Per le opere Inedite (Giudice Unico lo scrittore Paolo Ruffilli): 1^ Premio Giuseppe Pugliese per il racconto Ma noi chi, 2^ premio Daniela Rossi per il racconto Il sorriso ci rende migliori, 3^ premio Donatella Caneschi per il racconto Opposte sinergie; 1^ premio Stefania Calesini per la poesia Sull’orlo di un paese sconosciuto. La statuetta del mitico Dio etrusco, creata dallo scultore Lucio Minigrilli è andata al 1^ classificato delle tre sezioni Tagete, targhe e pergamene agli altri. Statuetta speciale Opera Omnia al Prof. Giovanni Galli, studioso di storia aretina e autore di saggi sul Novecento. Premio Etruria:1° Maricla Di Dio Morgano, Il vecchio delle Madonie 2° Mara Oneta, Il diario di Fritz; 3° Luca Casadei, Il caso Mathias ora, segnalazioni di merito a Pierangelo Colombo, Hirpu, il cacciatore, Tiziano Luce, Medicina 3. Lotta al Sars-Cov 2, Barbara Sodi, Mus. Poesia 1 Evaristo Seghetta Andreoli, 2 Anna Elisa De Gregorio, 3 Rodolfo Vettorello.