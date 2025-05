Premio Polimnia alle donne top. Ferretti, Granbassi e le altre: "Modelli di impegno e successo"

Ci sarà anche la stilista e imprenditrice Alberta Ferretti venerdì a Cortona sul palco del premio Premio Polimnia. L’appuntamento di questa prima edizione in programma alle 21 nell’auditorium del Centro convegni Sant’Agostino, vuole mettere in risalto la peculiarità delle donne che si sono distinte grazie alle loro capacità intellettive di emergere nel mondo dell’imprenditoria, nelle arti e nei mestieri, nella scienza e nello sport. Insieme alla nota e conosciuta stilista Ferretti che riceverà il premio all’imprenditoria, saliranno sul palco per ricevere il riconoscimento altre valevoli figure femminili.

Si tratta di Paola Angeletti, Chief Sustainability Officer di Intesa Sanpaolo, inclusa da Forbes tra le 100 donne italiane di successo più influenti, che verrà premiata per il settore management e finanza; la giovane manager aretina Eleonora Anselmi nominata tra le altre componente della cabina di regia nazionale per l’imprenditoria femminile di Unioncamere che riceverà l’attestazione quale eccellenza del territorio; Eleonora Baglini inserita da Bocconi e Nova Talent nella lista dei 10 migliori talenti italiani under 35 per il settore Media, Entertainment e Communications e indicata da Fortune Italia tra i 40 under 40 che stanno attivamente cambiando il paese a cui andrà il premio giovani talenti; Delia Goletti direttrice dell’Unità Complessa di Ricerca Traslazionale presso l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive dello Spallanzani a Roma a cui spetterà il riconoscimento per la ricerca scientifica; Margherita Granbassi conduttrice televisiva ed ex schermitrice italiana, specializzata nel fioretto per il premio dedicato allo sport e infine Tiziana Monterisi architetta, attiva nella diffusione dell’architettura naturale e della reale possibilità di creare nuovi modelli abitativi vincitrice del premio MPW2021 Fortune Italia che riceverà il riconoscimento per "Ecologia e Ambiente".

L’evento è organizzato da Angelo Morelli insieme a Chiara Fatai, con il contributo del Comune di Cortona. "Siamo onorati che l’Amministrazione di Cortona abbia accolto con entusiasmo il progetto del Premio Polimnia #workingwomen – confermano gli organizzatori - in linea con l’obiettivo 5 della Comunità europea sulla parità di genere, con questa iniziativa si vuol mettere in risalto la peculiarità di donne che si sono distinte grazie alle loro capacità intellettive, alla tenacia nel dimostrare il loro operato e alla perseveranza nell’aver creduto nei propri ideali".