Arezzo, 3 luglio 2024 – Tutto pronto per la VII Edizione del Premio Giornalistico “Estra per lo Sport: l’energia delle Buone Notizie”, che ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli e/o servizi di giornalismo sportivo in cui venga messo in luce il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport attraverso l’affermazione dei suoi migliori valori.

"Siamo orgogliosi di presentare la VII edizione del premio giornalistico - dichiara Francesco Macrì presidente esecutivo di Estra - un riconoscimento che negli anni è cresciuto ed è riuscito a mettere in luce il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello sport. Basti pensare che nella VI edizioni sono stati oltre mille i servizi selezionati.

Per Estra il Premio rappresenta anche attività di responsabilità sociale tenendo conto che come azienda Estra ha un forte impatto nello sviluppo dei territori in cui opera. Lo dimostrano le tante società che ogni anno aderiscono alla Call to Action, giunta alla sua IV Edizione, dedicata alle associazioni sportive che rappresentano l’anima e la ricchezza più importante del nostro territorio e la base dello sport.”

Anche quest’anno saranno assegnati premi in differenti categorie

Categoria Carta Stampata

Categoria Web e Blog

Categoria Televisione e Radio

I PREMI SPECIALI:

Premio Speciale Donna di sport

Premio Speciale Alla Carriera

Premio Speciale Daniele Redaelli” dedicato agli under 30, agli studenti di Master, Scuole di giornalismo e collaboratori

Premio Speciale Estra per il territorio

Il Premio quest’anno ha mantenuto le medesime categorie e si fonda sui medesimi valori delle edizioni precedenti, inoltre, come nella VI edizione, non saranno più solamente i giornalisti a candidarsi attraverso un bando, ma saranno raccolti tutti i servizi dedicati ai temi del premio pubblicati dal 1° ottobre 2023 al 30 novembre 2024 e la giuria li valuterà decretando i vincitori.

Sarà anche possibile per ogni giornalista segnalare alla segreteria il proprio servizio o quello di un collega, scrivendo a: [email protected]. La Cerimonia di premiazione sarà organizzata entro la primavera 2025.