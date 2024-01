Premio biennale nazionale di pittura: iscrizioni aperte a Foiano

Dal 28 gennaio al 18 febbraio, a Foiano della Chiana, torna per la sua 13° edizione il "Premio Biennale Nazionale di Pittura". L’evento è organizzato da Associazione Carnevale Foiano della Chiana e Pro Loco Foiano della Chiana, con il patrocinio di Comune di Foiano della Chiana, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Provincia di Arezzo e Valdichiana Village, e il contributo di Nature Dog e Marcelli Materiali Edili. Il concorso si svolge in concomitanza con il Carnevale di Foiano, uno dei più antichi d’Italia. L’obiettivo del premio è quello di valorizzare artisticamente e culturalmente il territorio foianese e la sua manifestazione più famosa attraverso l’arte contemporanea. L’ospite speciale del 2024 sarà Giancarlo Montuschi, uno dei più apprezzati artisti della pop art italiana, che esporrà con una piccola personale curata da Marco Botti all’ingresso della Biennale. Novità della tredicesima edizione è l’istituzione del Premio Speciale "Mario Tozzi", in collaborazione con l’Archivio Mario Tozzi di Foiano della Chiana, dedicato a uno dei più grandi artisti del Novecento. Come da regolamento, possono aderire al "Premio Biennale Nazionale di Pittura" gli artisti di qualsiasi nazionalità, senza limite di età, con uno o due quadri. Sono accettate opere di qualunque tecnica e orientamento artistico. Si ricorda ai partecipanti che il tema è libero, mentre i supporti non dovranno essere inferiori a cm 60x60 e superiori a cm 100x100. La quota di partecipazione prevede il pagamento di 30 euro per un’opera e 50 euro per due opere. La consegna a mano dei quadri potrà essere effettuata alla Galleria Comunale "Furio del Furia". I quadri in concorso saranno esposti all’interno della Galleria "Furio del Furia" di Foiano della Chiana per tutto il periodo del Carnevale. L’inaugurazione ufficiale ci sarà sabato 27 gennaio 2024, alle ore 17.30, alla presenza delle autorità. I risultati finali del concorso saranno decretati da una giuria qualificata. La cerimonia di premiazione il 18 febbraio.