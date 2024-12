Potenziamento del commissariato di Montevarchi: Coisp e sindaci del Valdarno in pressing

di Massimo BagiardiMONTEVARCHI

Il coordinamento per l’indipendenza sindacale delle forze di polizia si schiera al fianco dei sindaci del Valdarno, delle associazioni di categoria e dei vertici delle forze dell’ordine aretine per chiedere il potenziamento del commissariato di Polizia di Montevarchi. Un argomento discusso da tempo a causa dei numerosi episodi di micro criminalità che hanno colpito la vallata.

"I ripetuti episodi di criminalità hanno obbligato a volgere lo sguardo con meticolosità all’apparato sicurezza e ci si è resi conto che, al riguardo, vi è stato forse troppo disinteresse negli ultimi 15 anni" hanno sottolineato il segretario generale provinciale del Coisp di Arezzo Alessandro Chiuppi e il segretario generale regionale Iuri Martini. Essi hanno approfondito la situazione del commissariato montevarchino che, secondo i parametri del Dipartimento di pubblica sicurezza, dovrebbe avere in organico 47 poliziotti, mentre attualmente ne conta appena 19.

"Quindici anni addietro ne contava 38 – hanno ricordato – adesso ne ha appena 19, dei quali 2 non sono disponibili da tempo, uno è aggregato in altra regione e un altro è prossimo alla partenza per un corso di lunga durata, al termine del quale verrà assegnato ad altra provincia. Ulteriori quiescenze si avranno poi nei primi mesi del 2025".

Chiuppi e Martini hanno inoltre evidenziato che, con l’imminente mobilità che coinvolgerà circa 8.000 poliziotti in tutta Italia, nessuno è stato assegnato al commissariato di Montevarchi. Hanno anche sottolineato la considerevole e insostenibile mole di lavoro degli agenti, aggravata dalla presenza di Sangiovannese, Montevarchi e Terranuova che, partecipando a campionati calcistici nazionali, richiedono un servizio d’ordine suppletivo alla domenica.

Nel frattempo, il Coisp ha chiesto al questore di Arezzo di trasferire con urgenza al commissariato di viale Diaz i tre poliziotti della questura che ne hanno fatto richiesta. "Non sono di certo sufficienti – hanno detto Chiuppi e Martini – ma di certo è meglio che nulla. Il questore può provvedere solo a trasferimenti "a domanda" del personale, mentre per ulteriori risorse deve affidarsi al dipartimento della pubblica sicurezza".

Come ultima richiesta, il sindacato ha chiesto al Dipartimento di riconsiderare il numero degli agenti da assegnare a fine anno alla questura e al commissariato di Montevarchi, per lavorare in condizioni più accettabili rispetto al presente.