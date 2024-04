Poste, le pensioni di aprile in pagamento a partire da oggi

Poste Italiane comunica che in tutti i 94 Uffici Postali della provincia di Arezzo le pensioni del mese di aprile saranno in pagamento a partire da oggi martedì 2 aprile. Sempre da oggi le pensioni di aprile saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai 46 Atm Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.