Poste Italiane: arrivano in provincia di Arezzo i nuovi interventi del “piano decoro”

Arezzo, 16 maggio 2025 – Prosegue anche in provincia di Arezzo il “Piano Decoro” di Poste Italiane, un progetto in linea con la missione sociale dell’azienda che ha avviato, dalla fine dell’anno scorso e in alcuni uffici postali, diversi interventi immobiliari al fine di migliorare l’accoglienza di clientela e personale.

Tra questi la manutenzione delle aree verdi e degli ambienti interni “front” e “back office”, di cortili e atri e la generale revisione degli intonaci con successiva ritinteggiatura degli spazi. Il piano prevede, inoltre, la manutenzione del percorso tattile a beneficio degli utenti e una serie di ulteriori interventi per migliorare il decoro urbano delle sedi.

Di seguito gli uffici, in questa prima fase, interessati e l’elenco completo degli interventi: Arezzo 1, Arezzo 2, Arezzo 3, Arezzo 4, Arezzo 5, Camucia, Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Anghiari e Sansepolcro:

 Tinteggiatura interna;  Pulizie straordinarie interne (effettuate progressivamente a seguito della tinteggiatura degli uffici);  Pulizie straordinarie delle aree esterne;  Manutenzione straordinaria delle aree verdi di pertinenza;  Rifacimento, modifica e sostituzione dei percorsi tattili.

Con questa iniziativa, vogliamo rispondere alle aspettative di ogni cittadino, rendendo le nostre sedi più accoglienti e funzionali. Crediamo che un ambiente curato ed organizzato, possa fare la differenza. Una opinione condivisa anche da chi lavora ogni giorno negli uffici postali, i quali sottolineano che operare in spazi rinnovati, confortevoli e ben organizzati, migliora sensibilmente il proprio lavoro quotidiano, aumenta la motivazione e facilita una relazione positiva con il pubblico.

Per gli operatori, infatti, il piano decoro rappresenta non soltanto un beneficio estetico, ma anche uno strumento concreto per svolgere al meglio le attività quotidiane e rispondere efficacemente alle esigenze di tutti i cittadini. Dichiara il referente del “Piano decoro” Toscana area centro nord – Houssem Trabelsi “Piano Decoro” insieme al progetto Polis sviluppato in circa 7mila uffici postali dei comuni con meno di 15mila abitanti, conferma ancora una volta l’attenzione di Poste Italiane al territorio e alle comunità.

Gli investimenti sulla rete fisica più capillare d’Italia finalizzati al miglioramento dei servizi, sia nei piccoli sia nei grandi centri, continuano a essere strategici in tutto il territorio nazionale.