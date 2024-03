Porta Sant’Andrea celebra l’anniversario della sede storica

Arezzo, 13 marzo 2024 – Immagini, documenti e aneddoti che hanno fatto la storia di Palazzo San Giusto.

Porta Sant’Andrea, domenica 17 marzo, aprirà le porte a quartieristi e cittadini per celebrare i 35 anni dall’inaugurazione della sede storica di via delle Gagliardie: a partire dalle ore 10, nella sala d’armi “Enzo Piccoletti”, saranno esposte le tavole originali del progetto di arredo di Giovanni Rupi, architetto che vinse il concorso di idee, così da poterle osservare da vicino.

Assieme alle tavole si potranno ammirare foto e documenti originali del 1989, tutt'oggi custodite nell’archivio biancoverde, per raccontare e ricordare un momento indelebile di Porta Sant'Andrea ripercorrendo i passi della gloriosa storia biancoverde. Alle 12 sarà offerto un aperitivo per festeggiare l’evento.

“Era il 18 marzo 1989 quando il nostro Quartiere assieme all’allora sindaco Aldo Ducci inaugurava, dopo sette anni di lavori, la propria sede in via delle Gagliarde – ricorda il rettore Maurizio Carboni – si trattava di una sistemazione definitiva e decorosa capace di sanare una mancanza che durava dal dopoguerra e che aveva visto il Quartiere peregrinare in diversi luoghi.

L’impegno del Consiglio, allora presieduto dal cav. Giuseppe Municchi, e dei quartieristi fu determinante per realizzare un sogno. Da quel momento la sede di Porta Sant’Andrea è diventata un luogo di straordinaria bellezza, vissuto ogni giorno e visitato e ammirato da tutta la città”.