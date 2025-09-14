Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fiorentina NapoliElezioni ToscanaMeteo ToscanaFunghiIncidente ArezzoTentata violenza sessuale
Acquista il giornale
CronacaPorta Fiorentina ancora protagonista
14 set 2025
CLAUDIO ROSELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Porta Fiorentina ancora protagonista

Porta Fiorentina ancora protagonista

SANSEPOLCRO Cambia la data ma non cambia la musica nel Palio dei Rioni di Sansepolcro, che ha consumato l’altra sera...

La gioia dei vincitori

La gioia dei vincitori

Per approfondire:

SANSEPOLCROCambia la data ma non cambia la musica nel Palio dei Rioni di Sansepolcro, che ha consumato l’altra sera l’edizione numero 48. I balestrieri di Porta Fiorentina "dicono" 33 – tante sono ora le loro vittorie messe a bilancio, lasciando ancora fermi a quota 15 i rivali di Porta Romana – al termine di una sfida praticamente priva di storia, come testimonia il netto 6-1 che l’ha consegnata all’archivio in tempi brevi. Fin dalla tornata iniziale, si era intuito che per i portacolori del quartiere della lupa sarebbe stata l’ennesima serata storta: il veterano Enzo Cestelli non sfrutta la posizione di capobanco e consente a Mauro Corniolli di mettere a segno l’1-0, poi il neocampione cittadino Alessandro Tizzi (premiato in piazza Torre di Berta prima della gara) piazza il 2-0 e Antonello Guadagni si rende autore del break che vale il 3-0. È allora Andrea Cestelli, che si impone sul maestro d’armi Andrea Giovagnini, a riaccendere una fiammella: il capitano di Porta Romana, Simone Carbonaro, spedisce infatti la freccia sulla parte alta del tasso e per Federico Romolini è facile siglare il 4-1, che diventa 5-1 sulla "scorniolata" di Tommaso Cima.Sale quindi Marco Bellanti, che sembra aver consegnato il secondo punto a Porta Romana, non fosse per la prodezza del giovane Andrè Nicola Mazzini, che suggella la supremazia viola con il punto della matematica certezza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata