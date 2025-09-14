Porta Fiorentina ancora protagonista

SANSEPOLCROCambia la data ma non cambia la musica nel Palio dei Rioni di Sansepolcro, che ha consumato l’altra sera l’edizione numero 48. I balestrieri di Porta Fiorentina "dicono" 33 – tante sono ora le loro vittorie messe a bilancio, lasciando ancora fermi a quota 15 i rivali di Porta Romana – al termine di una sfida praticamente priva di storia, come testimonia il netto 6-1 che l’ha consegnata all’archivio in tempi brevi. Fin dalla tornata iniziale, si era intuito che per i portacolori del quartiere della lupa sarebbe stata l’ennesima serata storta: il veterano Enzo Cestelli non sfrutta la posizione di capobanco e consente a Mauro Corniolli di mettere a segno l’1-0, poi il neocampione cittadino Alessandro Tizzi (premiato in piazza Torre di Berta prima della gara) piazza il 2-0 e Antonello Guadagni si rende autore del break che vale il 3-0. È allora Andrea Cestelli, che si impone sul maestro d’armi Andrea Giovagnini, a riaccendere una fiammella: il capitano di Porta Romana, Simone Carbonaro, spedisce infatti la freccia sulla parte alta del tasso e per Federico Romolini è facile siglare il 4-1, che diventa 5-1 sulla "scorniolata" di Tommaso Cima.Sale quindi Marco Bellanti, che sembra aver consegnato il secondo punto a Porta Romana, non fosse per la prodezza del giovane Andrè Nicola Mazzini, che suggella la supremazia viola con il punto della matematica certezza.