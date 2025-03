Porta del Foro: Nuova Accoppiata con Rossi e Vitellozzi per la Giostra

Svolta a Porta del Foro che cambia accoppiata e mette in campo i giovani. In Giostra a difendere i colori giallocremisi saranno Francesco Rossi, detto Tallurino, e il debuttante Matteo Vitellozzi, 26 anni, che nelle prove generali ha già fatto vedere ottime cose e che il capitano giallocremisi Diego Giusti aveva dichiarato, pochi giorni fa al nostro giornale, "pronto per correr Giostra".

Nuova accoppiata e ancora un debutto anche nella prova generale, dove a sfidare il Buratto sarà il solito Niccolò Scarpini, ma affiancato dal giovanissimo Giulio Vedovini che ha da poco compiuto 16 anni, età minima per galoppare sulla lizza di piazza Grande.

Un ragazzo cresciuto "a pane e Giostra" con il padre Enrico, giostratore e ora anche allenatore, sul quale Porta del Foro punta moltissimo. Davide Parsi, messo fuori dalla Giostra, ha deciso di rescindere il contratto con San Lorentino, dopo averlo appena rinnovato a novembre.

Un addio dopo dodici anni, dodici giostre corse, la conquista di una lancia d’oro e la vittoria in quattro prove generali.

Parsi, cosa non ha funzionato in questi ultimi tempi con Porta del Foro? "È un’ingiustizia. La scelta di non farmi correre Giostra non è stata dettata da motivi tecnici: lo scorso anno ho anche colpito il 5 nella Giostra di giugno. I rapporti si sono complicati quando è arrivato Enrico Vedovini come allenatore. Ci sono stati subito problemi. Io avevo la mia visione e lui la sua riguardo alla Giostra. La dirigenza non ha saputo gestire questi conflitti e ha preferito tenere Vedovini come allenatore piuttosto che me come giostratore".

Qualche rimorso per questi dodici anni passati nel quartiere della Chimera? "Sono stati anni bellissimi. Rifarei tutto quello che ho fatto e mi sono tolto anche molte soddisfazioni. Sono riuscito a centrare tutti gli obiettivi che mi ero prefisso: all’inizio vincere le prove generali e poi riportare il quartiere di Porta del Foro alla vittoria in Giostra dopo tanti anni di digiuno. Ringrazio Porta del Foro per questa opportunità che mi ha dato. E mi hanno fatto molto piacere i messaggi di stima e vicinanza che mi sono arrivati in questi giorni da tantissimi quartieristi giallocremisi".

Adesso a cosa punta Davide Parsi? Ci sono contatti con altri quartieri? "Sono libero sul mercato ed ho sempre con me Biancaneve che è uno dei migliori soggetti della lizza. Ma è difficile al momento vedermi altrove da Porta del Foro. Per ora comunque non ho nessun contatto e nessuna proposta da parte di altri quartieri".

Il rettore della Chimera Roberto Felici spiega così le decisione di scendere Parsi: "Quella nei confronti di Davide è stata una decisione presa dal consiglio, in maniera molto sofferta - dice Felici - Si parla di un giostratore che è arrivato ragazzino al quartiere, ha fatto prima la riserva e poi è diventato titolare. E ci ha dato quella gioia immensa di riportare il quartiere alla vittoria dopo dodici anni di digiuno. Ma purtroppo sono decisioni che in Giostra, come nello sport, devi prendere".

Due parole anche per il nuovo titolare: "Matteo Vitellozzi è anche lui un quartierista diventato giostratore, ha un buon cavallo con cui ha fatto esperienza. Il consiglio direttivo ripone in lui grandissime speranze".