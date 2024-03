Porta Crucifera sì di Innocenti. Intesa per 4 anni

Gabriele Innocenti ha firmato un contratto per quattro anni con il quartiere di Porta Crucifera. Sarà lui in coppia con Lorenzo Vanneschi a difendere i colori rossoverdi nella sfida in notturna di giugno. Una nuova avventura per il giovane cavaliere aretino, che ha già vinto una Giostra e quattro prove generali per Porta del Foro. "E’ capitata l’occasione di rientrare nell’ambiente giostresco -dice Innocenti - e l’ho accettata. Ho ancora la mia cavalla Chicca con cui ho vinto una giostra e un altro cavallo. E comunque il quartiere rossoverde ha numerosi validi cavalli". Soddisfatto del nuovo acquisto il rettore Andrea Fazzuoli: "Siamo molto contenti. E’ una persona molta seria e motivata. Con Vanneschi faranno una bella accoppiata. Paffetti è rimasto fermo nella sua decisione e ne abbiamo preso atto. Per la prova generale vedremo a chi affidare le nostre casacche. E’ tornato in sella anche Jacopo Francoia".