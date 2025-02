Porta Crucifera, Marmorini si autocandida

Tanti ex rettori e capitani nella lista dei candidati per il rinnovo del consiglio direttivo di Porta Crucifera. A cominciare da Giorgio Marmorini (nella foto) che ha deciso di correre da solo come autocandidato, quindi fuori dalla lista di quartiere. Commentatore televisivo di Amaranto Channel, ha fatto parte del Gruppo Musici, della Magistratura della Giostra e come rettore negli anni Novanta ha vinto quattro lance d’oro sempre con Guido Raffaelli come capitano. Adesso si rimette in gioco. Corposa di big anche la lista di quartiere. Ci sono oltre al rettore uscente Andrea Fazzuoli, anche gli ex rettori Marco Ercolini, vincitore di cinque lance d’oro, e poi luca Luca Bichi, rettore rossoverde dal 2013 al 2015 quando a difendere i colori di Porta Crucifera erano i giostratori Alessandro Vannozzi e Carlo Farsetti. Anche tanti ex capitani a cominciare da Maurizio Fazzuoli, vincitore di quattro lance d’oro, Mario Francoia, il favorito a ricoprire il ruolo di capitano. E poi ancora l’ex capitano Andrea Zanelli.

Ecco i nomi in lista: Luca Aritti, Alberto Arrigucci, Sofia Balò, Luca Bichi, Niccolò Capaccioli, Thomas Cincinelli, Moreno Ciolfi, Stefania Daveri, Marco Ercolini, Andrea Fazzuoli, Maurizio Fazzuoli, Alessandro Francoia, Jacopo Francoia, Mario Francoia, Giulia Galli, Niccolò Giustini, Luca Minelli, Giorgio Moretti, Francesco Nocentini, Matteo Picchioni, Filippo Rossi, Giacomo Salvati, Samanta Salvi, Federico Secchi, Marco Sisi, Massimo Stopponi, Mario Storri, Andrea Zanelli. Autocandidati Fabrizio Cappanni e Giorgio Marmorini.

So.Fa.