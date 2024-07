In sella ai pony: la grande festa di Arezzo, gare per piccoli cavalieri da tutta Italia

Arezzo, 25 luglio 2024 – Non sono alti come i cavalli, ma hanno il cuore dei bambini e di tutti coloro che li circondano. Loro che sono la piena dimostrazione che “non bisogna essere grandi per essere all’altezza”, un concentrato d’amore pronto a dimostrare di essere versatile in ogni disciplina.

I pony sono tutto questo e molto altro. L’appuntamento più atteso tutto l’anno dai più piccoli insieme ai loro pony è arrivato, le Ponyadi Kep Italia 2024 sono insieme con il loro programma che intratterrà il grande pubblico che intercetta per tutta la settimana in corso. Lo svolgimento del concorso multidisciplinare è nella cornice magica di una delle strutture equestri italiane più belle, l’Arezzo Equestrian Centre ad Arezzo in località San Zano.

Un momento delle Ponyadi 2024. La manifestazione, con piccoli concorrenti da tutta Italia, si svolge a Arezzo

L’ingresso, che è gratuito, come ogni anno catalizza migliaia di presenze insieme ai tantissimi partecipanti da tutta Italia, da ogni regione nell’impianto che è stato allestito a misura di bambini e famiglie in una manifestazione da vivere.

All’ingresso salta subito all’occhio il campo in erba, che da questa mattina è il palcoscenico di numerose premiazioni di tutte le discipline e specialità previste dal programma sportivo: Gimkana 2; Gimkana Jump 40; Gimkana Cross; Pony Games; Carosello; Presentazione; Piccolo Gran Premio; Run & Ride; Salto Ostacoli; Concorso Completo; Country Jumping; Dressage; Volteggio; Endurance; Horseball; Attacchi; Polo; Reining; Paraendurance; Attacchi Integrati, Paradressage e Parareining.Centinaia di stand di attrezzatura e abbigliamento da equitazione circondano l’evento.

La manifestazione proseguirà fino a domenica in una festa di sport e divertimento i cui protagonisti saranno giovani amazzoni e cavalieri in sella ai loro pony.

Anche per l’edizione 2024 l’evento avrà il nome di KepItalia - brand leader nella produzione di caschi da equitazione 100% sicuri e main sponsor della Fise il quale dal 2019 accompagna i piccoli partecipanti delle Ponyadi in un’avventura all’insegna della sicurezza in sella.

Se in Francia, a Parigi c’è fermento e adrenalina per le Olimpiadi, in Italia e sopratutto in Toscana, 1.225 bambini e ragazzi provenienti da tutte le regioni italiane e dalla Repubblica di San Marino saranno intenti a rendere viva la competizione con 956 pony nelle 23 discipline, specialità e premi previsti dal programma sportivo delle “mini olimpiadi” degli sport equestri. In fondo, lo insegnano bene questi esempi come i pony, l’essenziale è invisibile agli occhi.