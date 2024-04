Ponte pedonale sopra la ferrovia. Sistemate scale e pianerottoli. Ora i lavori alla struttura portante

Proseguono a Montevarchi i lavori di riqualificazione della passerella pedonale che collega via Sugherella, area stazione e via dei Mille. Il punto della situazione è stato fatto martedì scorso, in consiglio comunale, dall’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Posfortunato. La fase che si sta per aprire è legata alla messa in sicurezza degli appoggi. Una serie di rulli metallici che, nel tempo, si sono deteriorati e, come avviene per le autostrade, vanno sostituiti.

Questo comporterà la sollevazione della struttura.

"E’ un lavoro molto complesso – ha detto l’assessore – che richiede una progettazione ad hoc". Il Comune di Montevarchi ha quindi chiesto uno stanziamento per poter affinare la metodologia della progettazione che porterà poi all’intervento. "Non mi chiedete i tempi – ha aggiunto l’assessore – perché siamo nella fase di elaborazione".

Lorenzo Posfortunato ha poi ricordato che parliamo di un’opera realizzata su un progetto degli anni Settanta con normative di quell’epoca. Fu proposta all’amministrazione di allora e realizzata dalle Fs.

Entrò in funzione alla metà degli anni Ottanta. "Nel tempo la passerella non ha avuto interventi di manutenzione. Solo a partire dal 2004 si decise di intervenire – ha ricordato a più riprese Posfortunato – Grazie ad un progetto di un ingegnere di Firenze si mise mano alle scale e ai pianerottoli, ma non alla struttura portante, in quanto i costi erano proibitivi. Ci siamo quindi trovati alle mani un cavalcavia che necessita di importanti lavori di consolidamento. All’inizio del 2022, dopo aver parlato anche con le Ferrovie, capimmo che non potevamo più rimandare e demmo l’incarico ad un pool di ingegneri dell’Università di Firenze di effettuare una serie di rilievi che portarono ad una scheda di valutazione".

La prima fase dei lavori ha portato alla rimozione delle lamiere, che erano in condizioni critiche. Sono state poi sostituite e revisionate scale e pianerottoli. Dopo questo primo step la passerella, che era stata chiusa, è stata riaperta nella parte centrale ed è quindi transitabile. Si è poi passati alla seconda fase, con il risanamento dei vaggioli, il ricondizionamento delle basi di appoggio e il risanamento delle parti rugginose. "Stiamo collaborando fortunatamente con l’Università perché dobbiamo man mano rielaborare tutte le caratteristiche strutturali", ha concluso l’assessore ai lavori pubblici. Il ponte pedonale, con struttura in acciaio, attraversa la ferrovia Roma-Firenze e consente, da un lato, di raggiungere il centro storico, dall’altro l’area dei parcheggi della stazione. E’ quindi una infrastruttura di grande importanza, perché consente a coloro che parcheggiano l’auto al di là della ferrovia, di percorrere solo qualche decina di metri per ritrovarsi poi in piazza Varchi e in via Roma, ovvero nel cuore della città