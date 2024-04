Ponte Buriano dopo l’addio alle auto. Stanziati 4,5 milioni per il restauro: così l’antico selciato tornerà alla luce

Dopo la notizia dei 21 miliardi in arrivo dalla Regione per la realizzazione del nuovo ponte definitivo di attraversamento dell’Arno, previsto circa un km più a monte di Ponte Buriano, adesso si pensa proprio a lui. All’antico ponte romanico. Recentemente la Provincia ha infatti approvato il documento di indirizzo alla progettazione, 36 pagine con le quali vengono delineati gli interventi che dovranno essere realizzati per il "completamento del restauro e risanamento conservativo". "Pulizia dalla vegetazione di rostri, archi e timpani; pulizia e sigillatura delle stuccature esistenti di rostri, archi, timpani e muri d’ala". Dopo le opere di ripulitura "si riporterà alla luce l’antico selciato, rimuovendo l’attuale asfalto e il tutto il sottostante apparato radicale", il risultato sarà quanto mai suggestivo e verrà valorizzato con "una adeguata illuminazione". Nel documento si racconta la storia del Ponte: "Negli ultimi anni, a seguito del manifestarsi di evidenti sintomi di degrado e di ammaloramento delle strutture, è divenuta urgente tanto una attività di manutenzione delle strutture del ponte storico, quanto una sua tutela mediante drastica limitazione dei flussi veicolari e dei carichi conseguentemente applicati alle strutture esistenti". Dal 2018 al sicuro dal "peso" della viabilità, (era stato interdetto il passaggio ai mezzi pesanti, consentendo agli altri autoveicoli solo il transito a senso unico alternato e con velocità ridotta a 10 Km/h. Poi l’amministrazione provinciale ha realizzato un ponte provvisorio, quale alternativa allo stesso), adesso Ponte Buriano si prepara a tornare agli antichi splendori, nonostante porti magnificamente i suoi 747 anni.

Il costo per il maquillage? 4,5 milioni di euro di cui, 2.950.000 per lavori, 500 mila per la sicurezza e 1.050.000 per somme a disposizione. Nel documento si parla anche del nuovo ponte "costituito da 5 campate in calcestruzzo armato precompresso. L’attraversamento ha una lunghezza totale di 240 metri, organizzato in 4 campate laterali ed una campata centrale di 80 metri". Le strutture, la nuova del XXI secolo e la esistente risalente al XIII secolo, saranno caratterizzate da un tracciato in pianta quasi parallelo. "Un’opera che sia capace di instaurare un rapporto visivo armonioso tra il nuovo ponte, quello esistente ed il territorio limitrofo seguendo tre direttive principali. Il progetto mira alla realizzazione di un nuovo ponte che rappresenti una straordinaria opportunità non solo per migliorare la viabilità della zona, ma anche per valorizzarne le aree limitrofe, contribuendo a potenziare, seppure in maniera diversa, la fruizione e la conoscenza del Ponte Buriano, un capolavoro di ingegneria e architettura" si legge nel documento. Sulle tempistiche di avvio del cantiere, che dovrebbe rimanere aperto 28 mesi, ancora nessuna data certa anche se la Regione ha inserito l’opera nel pacchetto degli investimenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Gaia Papi