Ponte Bailey, lunedì apre il cantiere Ottocentomila euro per la sicurezza

di Francesco Tozzi

Al via lunedì i lavori di rifacimento del ponte Bailey di Montevarchi. Partiranno infatti il 10 luglio, con l’apertura del cantiere, le operazioni di messa in sicurezza dell’infrastruttura situata alle porte del centro storico, importante collegamento tra il quartiere della Ginestra, via della Sugherella e la strada provinciale della Chiantigiana. 790mila euro è l’ammontare complessivo dell’intervento, 440mila dei quali finanziati con risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre la cifra restante sarà coperta da fondi provenienti dalle casse comunali. I lavori previsti sono finalizzati alla realizzazione di un nuovo ponte sicuro e definitivo, con particolare riferimento al rispetto delle normative antisismiche e al sostegno di carichi previsti per i ponti di prima categoria. Per questo motivo, saranno adeguate le fondazioni delle spalle e sostituito l’impalcato provvisorio con uno definitivo di circa 8 metri, realizzata una sezione stradale carrabile di 4 metri e un marciapiede, per poi effettuare interventi di rifinitura e di raccordo con la viabilità.

I tempi di realizzazione sono quantificati in circa 8 mesi e durante le varie fasi di lavorazione saranno previste modiche al traffico che potrebbero provocare disagi per gli automobilisti che si troveranno a percorrere le strade a sud della città, anche se le operazioni più complesse, come quelle di sollevamento dell’impalcato del ponte e della passerella pedonale, saranno svolte nelle ore notturne. L’opera è ritenuta strategica dalla giunta Chiassai Martini, tanto che l’amministrazione comunale inserì la ristrutturazione del viadotto nell’elenco delle priorità già nella prima consiliatura, elaborandone allora un primo progetto. Il ponte Bailey è un ponte militare costruito nel 2006 dalle squadre dell’Associazione Genieri Lombardia Specialisti Volontari della Protezione Civile, che in poche ore assemblarono il passaggio sopraelevato diventato uno snodo strategico della viabilità alternativa alla ex statale sulla direttrice da sud a nord.

Inizialmente doveva essere provvisorio, mentre ad oggi è utilizzato solo a senso unico e vietato ai veicoli con carico superiore a 24 tonnellate. Attiguo ai binari della ferrovia, è largo circa 6 metri e lungo 25. Al suo fianco si trova inoltre una passerella pedonale che risale agli anni Sessanta. Una volta ultimati i lavori, il nuovo ponte rappresenterà un arteria viaria stabile e sicura che unisce alcuni rioni cittadini con il centro, ma soprattutto rappresenterà un percorso più agevole.