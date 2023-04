Poi avanti con le mura al Rossellino Via il semaforo alla Catona, c’è la ditta

E dopo piazza Giotto, che avrà l’onore di aprire gli interventi Pnrr del Comune? La tappa successiva sarà quella delle mura a ridosso del Rossellino e dell’area verde intorno alla Casa dell’Energia: in modo più semplice la ex Bastanzetti. Non siamo ancora all’intervento che ridisegnerà lo slargo dal Rossellino al multipiano Baldaccio, trasformandolo in una sorta di piazza urbana.

Insieme al Rossellino invece suonerà l’ora dell’asilo nella zona di via Colombo. La seconda puntata vedrà invece due interventi di peso. Uno è la trasformazione della piazza di Saione, che andrà a ruota di quella al Giotto. Tra l’altro chiudendo il traffico nella strada a ridosso della chiesa, anche in questo caso focus dell’intero spazio.

Il secondo cantiere di questa tempistica sarà quello a Trento e Trieste. Lì c’è in ballo la trasformazione dell’area del Gioco del Pallone. Che andrà di pari passo con l’allargamento del parcheggio dietro l’edicola, la sistemazione della strada che costeggia la salita verso Colcitrone. Ma anche interventi di riassetto urbano dell’area, a cominciare dalle scale di collegamento proprio verso la piazzetta alta.

Intanto completata la gara per la variante della Catona: c’è già la ditta designata, quella che collegherà il parcheggio del cavallo a via Buonconte eliminando il semaforo della via degli Archi. Via ai lavori tra maggio e giugno.