"Poco personale, chiudo la gelateria" Aspetta dipendenti da due mesi Ora rinuncia alla stagione migliore

di Massimo Bagiardi

Chiuso per mancanza di personale. La gelateria Marchesi di Montevarchi, situata nell’omonima piazza cittadina, tiene giù la saracinesca ormai da oltre due mesi per problemi a reperire i dipendenti. Giusto una settimana è riuscita a far felici i propri clienti all’inizio di marzo, solo pochi giorni dopo il 12 dello stesso mese si è vista costretta a chiudere il punto vendita proprio perché, nonostante vari annunci messi anche sui social, non è riuscita a trovare persone adatte o comunque volenterose nell’intraprendere questa avventura.

"Abbiamo preso a malincuore questa scelta - dice Carlotta Canu titolare della gelateria - perché nonostante vari annunci messi anche su internet non siamo riusciti nell’intento che ci eravamo prefissati. Qualcuno si è presentato, nei primi mesi dell’anno nuovo, ma vuoi perché non se la sono sentiti di accettare vuoi perché non ci sembravano persone adatte a lavorare in gelateria non se n’è fatto più di niente.

Ci deve essere unità di intenti quando si propone un lavoro, dobbiamo selezionare bene il personale al quale affidare il nostro punto vendita ed è inutile, quindi, affidarsi a soggetti che sappiamo già in partenza non essere troppo adatti a quello che richiediamo". Non è una novità, tutte le volte i problemi sono sempre gli stessi ma quest’anno le difficoltà sono aumentate: "È sempre difficile tutti gli anni prendere delle persone, è capitato spesso e volentieri che dopo una settimana, al massimo un paio di mesi, quando pensavamo di essere a posto, ci hanno comunicato la volontà di prendere altre strade. Peraltro non lavoro soltanto in gelateria, do una mano anche agli altri punti vendita della mia famiglia e quindi capirete che quando vengono meno i dipendenti da sola non posso fare più di tanto. E’ un grosso dispiacere, i clienti non mancano ma quando siamo di fronte a queste situazioni c’è poco da fare".

Chi pensa a turni massacranti vista la tipologia del prodotto che viene offerto viene immediatamente messo davanti a una realtà ben diversa: "Sono turni di 6-7 ore con un giorno libero per una paga con contratto stagionale che si aggira, con le ore serali e festivi, sui 1.300-1400 euro mensili. Può capitare che si possa lavorare dopo cena nella bella stagione ma cerco di concedere qualche ora libera in più. Non posso permettermi di tenere aperto il negozio con un solo dipendente e tanti clienti perché a quel punto viene meno il servizio".

Nonostante due mesi di chiusura, nuovi annunci pubblicati niente si è smosso: "Nessuno si è fatto vivo per venire a lavorare da noi, pensavo anch’io potesse muoversi qualcosa ma niente è accaduto. Al momento la terremo chiusa a tempo indeterminato, è un grosso dispiacere ma non possiamo fare altrimenti".