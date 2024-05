Play Off. Sconfitta in gara 1 la Polisportiva Galli

Arezzo, 27 maggio 2024 – Esce sconfitta sul parquet di Tortona la Polisportiva Galli nella gara 1 della finale play off per accedere in A1. Decisiva la seconda frazione, dominata dalla formazione di casa. Per la squadra di Garcia top scorer Nasraoui con 21 punti a referto. Giovedì prossimo si torna al PalaGalli per la seconda sfida della serie. Portano la firma di Premasunac prima e Cerino poi i primi punti della gara. Nasraoui sblocca la Polisportiva Galli, poi sale in cattedra Reggiani che infila il 2+1 del 6-5. Premasunac riallontana le locali (12-8), mentre la tripla di Cerino vale il 17-10 che costringe Garcia al timeout. Al rientro Tortona continua a trovare punti, ma i canestri di Reggiani e Mioni tengono in scia le compagne sul 22-17 dopo 7′. Premasunac sale in doppia cifra (26-19), ma due canestri in fila di Mioni rimettono in equilibrio la gara sul 26-23. Botta e risposta tra Baldelli e Rossini ad aprire la seconda frazione. Attura e Leonardi si metton in evidenza e firmano il primo break che porta l’Autosped al massimo vantaggio sul 36-25.

A complicare ulteriormente il secondo periodo, arriva il terzo fallo sanzionato a Reggiani che costringe coach Garcia a levarla dal campo. Tortona continua ad aver tutta l’inerzia dalla propria parte e al ventesimo conduce 48-28. Cerino riapre la partita, trovando il primo canestro del terzo quarto. Bocola rompe il digiuno della Polisportiva Galli (51-31), mentre Nasraoui da sotto infila il meno diciannove. Tortona ha però un altro ritmo e con Marangoni dall’arco firma il 57-35. Lazzaro risponde con la stessa moneta, poi è un’altra tripla firmata da Bocola a ricucire il passivo sul 57-41. Nasraoui fa meno quattordici, ma Leonardi prima e Baldelli poi rispondono da tre punti per il 63-43. Il terzo periodo si chiude con il canestro di Streri per il 63-45. Negli ultimi dieci minuti San Giovanni Valdarno prova il massimo sforzo in avvio, con Nasraoui e Mioni a timbrare cinque punti in fila per il meno tredici. Cutugno ributta sul parquet i pezzi da novanta come Premasunac e Attura ma è ancora Polisportiva Galli con De Cassan a riavvicinarsi sul 63-52. Marangoni e Gianolla sbloccano le piemontesi, che riallungano sul 67-54 con Garcia che decide di chiamare minuto di sospensione. Al rientro Premasunac e Gianolla archiviano ogni possibilità di rientro. Tortona vince la prima sfida con il punteggio di 81-59.