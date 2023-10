Planetario del Parco a Poppimoggiona: Appuntamento per Osservare l'Autunno

POPPI

Moggiona, "il paese dei lupi", ospiterà domani alle 17 un nuovo appuntamento del planetario del Parco. La frazione, nel comprensorio di Camaldoli, sarà il punto di partenza per l’osservazione del cielo autunnale con gli operatori della struttura permanente dell’area protetta per la conoscenza e la divulgazione dell’astronomia. "Camminando con... i lupi e stelle a Moggiona" invita tutti al crepuscolo davanti al bar del paese tematizzato sul lupo. Dopo la visita alla stanza dedicata a questo, si potrà partecipare all’apericena a cura della Pro Loco. A seguire ci sarà una breve passeggiata sul Sentiero del lupo con l’osservazione del cielo a occhio nudo a cura degli astrofili del Planetario. Giove sta infatti per raggiungere il periodo di migliore visibilità per l’anno in corso ed è l’astro che dominerà il cielo della sera. Lo si potrà osservare inizialmente a est e poi, al culmine, a sud. Anche Saturno, il "pianeta con gli anelli", a sud nelle prime ore della sera, sarà poi sempre più basso sull’orizzonte verso ovest. Lungo l’ellittica cominceranno ad apparire a est le costellazioni dello Zodiaco, che saranno alte in cielo nei mesi successivi: in tarda serata sorgeranno prima il Toro e successivamente i Gemelli. A ovest, poco dopo il tramonto del sole, compariranno il Sagittario e, a sud–ovest, il Capricorno e l’Acquario, privi di stelle particolarmente brillanti. Ancora più a est sarà facile individuare la piccola costellazione zodiacale dell’Ariete.

Il grande quadrilatero di Pegaso, il cavallo alato, è invece situato ben alto nel cielo, sulla verticale sopra le nostre teste (zenit). Tra Pegaso e la Stella polare saranno visibili Cassiopea, con la sua inconfondibile forma a "W", e Cefeo. Il costo del biglietto è di 18 euro per gli adulti; 8 euro per i bambini fino ai dieci anni e per le persone diversamente abili. Per info e prenotazioni l’ente Parco al numero 0575. 503029 o la coop Óros (prenotazioni@orostoscana.it). So.Fa.