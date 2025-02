"Più pattuglie nel centro storico". Le misure del prefetto per la sicurezza

Più pattuglie nel centro storico anche per interloquire con gli esercenti al fine di captare eventuali specifiche situazioni o personaggi sospetti. E’ tra le misure che il prefetto Clemente Di Nuzzo metterà in campo per garantire maggiore sicurezza. Proprio la sicurezza del centro storico di Arezzo ieri è stato tema centrale al tavolo del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui hanno partecipato gli assessori Chierici e Casi, oltre i vertici provinciali delle forze dell’ordine. Tema di cui si era già parlato il giorno prima in occasione dell’incontro chiesto da Confcommercio a seguito di alcuni furti e rapine che avevano destato non poca preoccupazione tra i negozianti. Al riguardo, il prefetto ha richiamato i contenuti dell’incontro evidenziando la necessità, in qualità di autorità di pubblica sicurezza, di farsi certamente carico delle preoccupazioni rappresentate pur nella consapevolezza di dover valutare la situazione in termini oggettivi.

In merito è stato, infatti, ricordato come nei mesi di novembre e dicembre Arezzo sia stata oggetto di un massiccio afflusso di persone che hanno frequentato le vie e le piazze del centro storico, ricche di eventi, senza che si sia registrato alcun episodio degno di nota, grazie anche ad un dispositivo di sicurezza molto ben articolato. Con riferimento agli ultimi episodi che hanno suscitato allarme tra i commercianti, il comitato ha condiviso l’esigenza di preservare la percezione di sicurezza della cittadinanza, attraverso una intensificazione delle pattuglie nel centro storico, che sono state sensibilizzate a interloquire con gli esercenti al fine di captare eventuali specifiche situazioni o personaggi sospetti. La Polizia Locale altresì assicurerà anche una maggiore presenza di equipaggi appiedati con il compito di una presenza assidua nei negozi ed esercizi commerciali.

Nel contesto, inoltre, proseguiranno i servizi straordinari di controllo del territorio con intensificata attenzione anche al centro storico di Arezzo. È stata, infine, condivisa la possibilità di sviluppare iniziative comuni per fare rete tra commercianti e forze dell’ordine in un’ottica di sicurezza partecipata affinché gli esercenti possano riconoscere situazioni sospette da segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine. A tale riguardo, è in programma, a breve, un incontro con gli esercenti e commercianti organizzato d’intesa con le associazioni di categoria.