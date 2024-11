Più forze dell’ordine e controlli. L’impegno di prefetto e questore

Incremento degli organici delle forze di polizia del territorio oltre ad elaborare servizi straordinari di controllo che abbiano cadenza periodica e continuità nel tempo. Impegni, questi, che prefetto, questore e i vertici delle forze di polizia si sono presi al termine dell’atteso Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato ieri dal prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo e tenutosi in Palazzo D’Arnolfo a San Giovanni. Presenti il questore di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo, il comandante provinciale dei Carabinieri Claudio Rubertà, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Walter Mazzei, i sindaci del Valdarno aretino o loro delegati, i comandanti delle forze di polizia locali oltre al comitato delle categorie economiche e produttive composto da Confcommercio, CNA, Confapi, Confartigianato, Confesercenti e Confindustria. Federica Vannelli, a nome di Confcommercio Valdarno e Daniele Gualdani per Confindustria hanno esposto gli argomenti che erano già stati toccati nell’incontro del 4 ottobre scorso della conferenza zonale dei sindaci esprimendo fiducia nelle forze dell’ordine ma, al tempo stesso, forti preoccupazioni per i ripetuti episodi di criminalità avvenuti dall’inizio dell’anno principalmente a San Giovanni e Montevarchi. "E’ stato un incontro molto proficuo – le parole del prefetto di Arezzo Clemente Di Nuzzo – basato su un sincero e franco scambio di idee su quelle che sono le tematiche principali della sicurezza di questo territorio. Noi abbiamo presentato tutto il nostro impegno a veicolare verso le amministrazioni centrali, le esigenze di rafforzamento dei presidi territoriali delle forze di polizia". Soddisfazione espressa anche da Valentina Vadi, per l’occasione presidente della conferenza zonale dei sindaci del Valdarno: "Abbiamo ottenuto impegni importanti: il prefetto ci ha assicurato che presenterà al Ministero degli Interni la necessità di implementare le forze dell’ordine sul territorio e che saranno programmati una serie di servizi coordinati di interforce a tutela e difesa del Valdarno con cadenza periodica e che abbiano continuità. Infine, con probabilità, arriveranno, entro la fine dell’anno, agenti di polizia in più al commissariato di Montevarchi anche se in numero ridotto. Un territorio unito e compatto che sta cominciando a vedere gli effetti del lavoro sinergico che sta portando avanti". Federica Vannelli, rappresentate di Confcommercio: "Abbiamo dimostrato che quando una vallata si muove le risposte cominciano ad arrivare.