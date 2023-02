Pionta, il parco del grande cantiere Via ai lavori sui palazzi universitari

di Alberto Pierini AREZZO E’ il suo momento. Il parco del Pionta, per anni il parente povero alle porte del centro, spesso e volentieri additato come cuore del degrado, è lanciato nel grande riscatto. E si trasforma in un gigantesco cantiere che nel giro di pochi anni potrebbe cambiarne le sorti. L’ultimo passo? Il via libera a tutti i lavori della zona universitaria. L’annuncio o lo ha dato ieri il rettore Roberto Di Pietra, naturalmente da Siena. E’ un pacchetto di mischia che complessivamente mobilita 50 milioni, gran parte dei quali in casa dei cugini, destinati tra l’altro a mettere mano non solo alla città della degli studi ma anche al polo sanitario delle Scotte. Ma con una massiccia ricaduta aretina. Perché si metterà mano a tutte e quattro le palazzine universitarie del Pionta. Intervenendo su situazioni che da anni lamentano disagi e problemi. Il via ai lavori entro giugno. I tempi non dovrebbero essere infiniti, dai sei ai dodici mesi. "Ci stiamo attrezzando per gestire al meglio l’attività per l’anno accademico 2023-2024" risponde Simona Micali, presidente del campus aretino e delegata per le sedi e i territori universitari del Pionta. Un intervento complessivo e in alcuni casi davvero atteso. Un esempio? La cosiddetta Palazzina...