Pievi, un tour alla scoperta della bellezza

Stamani si riaprono le porte delle Pievi nel territorio di Capolona: la Pieve di Santa Maria Maddalena a Pieve a Sietina e la Pieve di Sant’Apollinare. Sarà un’occasione da non perdere per chi non ha mai visitato questi due piccoli gioielli che si trovano sulla via delle Pievi a pochissimi chilometri da Arezzo.

La Pieve romanica di di Santa Maria Maddalena, a Pieve a Sietina è ad un passo di passerella sull’Arno da Giovi, il FAI l’ha inserita tra i "luoghi del Cuore" da proteggere. Pieve a Sietina è un esempio pressoché unico ed integro di architettura romanica, vicinissima al tratto di Arno di cui Dante scrisse "torce il muso agli Aretini". Dedicata a Santa Maria Maddalena è ricca di affreschi ed è segnalata nella Guida Rossa del Touring Club Italiano.

La Pieve del santo di Ponina dedicata a Sant’Apollinare, chiamato "il Santo" dai bizantini, è una preziosa Pieve costruita dal vescovo ravennate Adalberto che fece edificare al Pionta di Arezzo un tempio in onore di San Donato. Al suo interno una bella Crocefissione del XII secolo ritrovata durante l’ultimo restauro ad opera della Sovrintendenza di Arezzo. Un evento importante che il sindaco di Capolona Mario Francesconi sottolinea: "Ogni apertura della Pievi che curiamo come amministrazione comunale è un successo di pubblico. Quest’anno dopo il borgo riqualificato del Santo, posto sulla collina di Capolona, abbiamo pensato di aprire anche la Pieve di San’Apollinare. Sono aperture importanti per promuovere il territorio: ci sono tanti turisti che vogliono esplorare luoghi ricchi di storia, arte, fuori dai soliti itinerari".

Investire sul turismo e promozione delle bellezze paesaggistiche e artistiche: è la rotta tracciata dal Comune che punta su un modello di turismo di qualità e propone un portale "Discover Capolona" con percorsi a piedi o in bicicletta collegandosi anche alla Fondazione Arezzo In Tour.