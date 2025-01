Picchia la moglie sposata una settimana fa

L’ha picchiata a colpi di bastone per gelosia e le ha rimediato quindici giorni di prognosi a distanza di una settimana dal loro matrimonio.

Un nuovo caso di violenza di genere che arriva da Arezzo, per la precisione dalla Valdichiana, da Cortona. Il copione dell’aggressione è sempre lo stesso. Già visto troppe volte. Lui che picchia lei. E anche il movente sarebbe un classico: gelosia. Per questo è stato attivato il protocollo previsto dal codice rosso.

È accaduto nei giorni scorsi, durante il weekend. Da una settimana i due si erano sposati e da qualche mese si erano trasferiti in Valdichiana. Quel che è accaduto tra le mura di casa non è ancora emerso anche se il fil rouge della lite sembrerebbe riconducibile a una sfuriata di gelosia. La discussione si è incendiata velocemente e lui è passato alle mani. Ha iniziato a colpirla, poi ha preso un bastone e l’ha attaccata anche con quello.

La donna dopo il pestaggio è riuscita ad arrivare al pronto soccorso : i medici hanno giudicato guaribili le sue ferite in quindici giorni. L’indomani ha anche denunciato suo marito ai carabinieri. Così si è aperta la procedura prevista dal codice rosso che permette tempi di azione più snelli da parte di forze dell’ordine e magistratura. In sostanza il pm titolare è informato subito e deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni. L’aggressore sarebbe un tunisino già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti non ci sarebbero al momento misure cautelari.

