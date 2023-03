Piano opere pubbliche "Spreco risorse Pnrr"

"Un quadro insufficiente, con uno spreco di risorse europee". Le liste civiche sangiovannesi hanno così giudicato il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche, che è stato presentato dall’assessore Pellegrini durante l’ultimo consiglio comunale di San Giovanni, che si è tenuto il 16 marzo scorso. "Aldilà degli inopportuni toni trionfalistici della maggioranza - hanno detto i civici – il provvedimento si regge quasi esclusivamente su progetti legati al Pnnr e su ristori ambientali. E anche sui finanziamenti europei si farà il minimo indispensabile, specie se confrontiamo gli interventi effettuati e progettati nei comuni limitrofi". Secondo la minoranza, i fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza non sono stati sfruttati per consentire alla città una ripartenza ed uno sviluppo, ma per un piano di emergenza, in modo da continuare a bruciare risorse in quella che è stata definita "la fornace della incompetenza amministrativa del Partito Democratico". "Un esempio su tutti è lo sperpero di altri milioni di euro, dopo decenni di sprechi di denaro e risorse pubbliche, per il completamento del Teatro Bucci. Di fatto – hanno sottolineato i rappresentanti dell’opposizione – nessuna nuova opportunità per la comunità, ma solo una toppa per ciò che non è stato fatto nonostante ingenti spese già effettuate in 15 anni". L’opposizione ha poi parlato di "carenza di manutenzione ordinaria e di stato di incuria al limite del degrado di molte zone della città". "Sono la cartina di tornasole dell’incapacità di chi amministra la nostra città – hanno spiegato – Insomma, un bilancio privo di una prospettiva ed incapace di creare vere opportunità di sviluppo".