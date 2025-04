“Piacere, Marciano!” – Il borgo si racconta tra storia, arte e sapori

Arezzo, 7 aprile 2025 – Un’intera giornata per scoprire l’anima più autentica di Marciano della Chiana, tra cultura, tradizioni, artigianato e gusto: domenica 13 aprile arriva “Piacere, Marciano!”, la prima edizione primaverile di un nuovo ciclo di eventi pensati per raccontare il borgo e valorizzare il territorio attraverso esperienze coinvolgenti e inclusive.

Organizzata dal Comune di Marciano della Chiana in collaborazione con lo staff del Mercatino delle Pulci di Arezzo e con la direzione artistica di Silvia Ciarpaglini, la manifestazione animerà il centro storico dalle 9 alle 19 con tante iniziative diffuse, tra cui il Borgo Culinario, il Mercato delle Pulci, mostre, giochi per bambini e laboratori creativi.

“Piacere, Marciano! non è solo un saluto, è un invito a riscoprire la bellezza e la vivacità del nostro paese, partendo dai suoi punti di forza: storia, paesaggio, cultura e persone – commenta il Sindaco Maria De Palma –. Questo evento è il primo di un programma ampio che, durante tutto l’anno, porterà a Marciano tante occasioni di incontro, scoperta e condivisione.

Un programma che vedrà l’introduzione di novità come questa, ma anche il ritorno di appuntamenti ormai consolidati, dalla Rievocazione della Battaglia di Marciano alla Chianina Ciclostorica, fino alle feste delle tre frazioni: quella di Marciano, che quest’anno torna dopo la pausa dello scorso anno, Badicorte con la sua bisteccata e Cesa, con la tradizionale festa di Santa Lucia, che da sempre saluta l’estate in Valdichiana.

È una scelta che nasce dalla volontà di fare della cultura e della partecipazione una leva di sviluppo e coesione sociale per tutto il territorio”. Il programma è ricchissimo. Cuore della giornata sarà il Borgo Culinario, con stand gastronomici e angoli ristoro tra piazza Fanfulla e le vie del centro, che ospiterà anche il lancio del Pane di Marciano, realizzato con grani antichi dell’Azienda Vestri.

Accanto ai sapori, spazio all’artigianato con il Mercato delle Pulci (oltre 100 banchi di vintage e manifattura di qualità), la mostra della Filarmonica di Marciano con strumenti e documenti storici, e una speciale esposizione di artigianato made in Marciano nella suggestiva Rocca.

“Il nome dell’evento, Piacere, Marciano! – spiega l’Assessore alla Cultura Gionata Salvietti – nasce proprio con l’intento di ‘presentare’ il nostro Comune in modo nuovo, fresco, accessibile. Ogni edizione sarà diversa e porterà con sé un pezzo del nostro patrimonio. Dopo questa edizione primaverile, torneremo a luglio con una versione estiva, e poi ancora in autunno e inverno: un ciclo continuo di narrazioni, per far conoscere Marciano sotto ogni luce”.

Per le famiglie e i più piccoli, ci saranno l’area “Giochi di ieri e di oggi”, dal padel alle trottole, e il laboratorio creativo “DiSegni Di Sassi”, ispirato all’iniziativa nazionale Un sasso per un amico, con una colorata caccia al tesoro per tutto il borgo. “Siamo felici di portare a Marciano un format che mette insieme mercatini, sapori, laboratori e partecipazione – aggiunge Silvia Ciarpaglini, curatrice dell’evento –.

Ogni angolo del paese sarà animato da qualcosa di unico: è un modo per riscoprire il senso della comunità, ma anche per attrarre un pubblico curioso e attento, capace di apprezzare le eccellenze locali. Un ringraziamento speciale al Comune di Marciano, che ha creduto con entusiasmo in questa proposta”.

“Piacere, Marciano!” non è solo un evento: è un racconto collettivo, un’occasione per vivere il borgo con occhi nuovi. Appuntamento a domenica 13 aprile, dalle 9 alle 19, per una giornata tra gusto, tradizione e divertimento.