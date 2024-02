Pezzi domina la Mediterranea con Bartolini

Un’impresa non solo sportiva, quella realizzata da tre atleti valtiberini della Cicli Errepi di Pieve Santo Stefano, che in Spagna hanno dominato la Mediterranea Epic a Oropesa del Mar, competizione di mountain bike della durata di quattro giorni per un totale di circa 250 chilometri e quasi 6000 metri di dislivello. Fabrizio Pezzi si è infatti classificato al primo posto assoluto e Sauro Bartolini è salito sul podio come terzo, con loro c’erano anche Giuseppe Senserini e il pievano Remo Pecorai nelle vesti di assistente del team. "Siamo partiti per Oropesa de Mar – racconta Bartolini - con arrivo martedì in tarda serata. Tracciato duro e molto impegnativo, però contornato da un paesaggio bellissimo, clima eccellente, quindi c’erano tutti gli ingredienti per fare bene. Al termine della prima prova ci siamo ritrovati tutti e tre a ridosso delle prime posizioni in classifica, quindi l’appetito è venuto mangiando, tant’è che nella seconda tappa eravamo primo e terzo, mentre purtroppo Senserini è stato costretto al ritiro per un problema fisico. Nella terza tappa di 104 chilometri e 2200 metri di dislivello, la più lunga della manifestazione, primo Pezzi e terzo Bartolini con distacchi saliti e nella quarta consolidamento delle posizioni. Grazie a Remo Pecorai e a Cicli Errepi, ma anche all’amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano per aver realizzato il bike park". E intanto, Pieve si prepara per la competizione medio e gran fondo "Le Vie di Francesco", che si svolgerà il prossimo 25 aprile su un percorso incantevole e sarà un grande evento ciclistico organizzato da Team Errepi.