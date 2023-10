Per tutti i nati del 2023 in regalo il kit dell’Arezzo nelle Farmacie comunali In occasione dei cent'anni dell'Arezzo Calcio, le otto farmacie comunali offrono un kit da baby-tifoso gratuito ai bambini nati nel 2023. Un'iniziativa per favorire un imprinting alla passione e al tifo fin dai primi giorni di vita.