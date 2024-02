Per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico la Torre del Cassero non sarà illuminata

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Anche quest’anno il comune di Castiglion Fiorentino aderisce alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili che Caterpillar e Rai Radio2 organizzano annualmente dal 2005 per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Il comune di Castiglion Fiorentino aderisce all’iniziativa “M’illumino di Meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio 2 nel 2005.

Domani, venerdì 16 marzo, verranno spente per tutta la notte le luci sula Torre del Cassero, simbolo della Città castiglionese.

Questo gesto simbolico permetterà di veicolare il messaggio e il significato della Bandiera Arancione oltre a quello di Radio2 e Caterpillar sul risparmio energetico.

“Un piccolo gesto per salvare il mondo dall’inquinamento ambientale. La nostra Amministrazione non è nuova a questo tipo d’iniziative” spiega l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani, che aggiunge “ultima in ordine di tempo quella legata all’adesione alla Cer, Comunità Energetica Rinnovabile, mettendo, così, a disposizione le superfici esistenti di proprietà comunali per l’installazione d’impianti di energia rinnovabile.

Grazie a questo potremo contare su una riduzione concreta dei consumi con un beneficio reale sia per le aziende che per i privati che potranno, in questo modo, contenere i costi energetici con un vantaggio economico che si potrà estendere nei prossimi 20 anni. Un reale vantaggio dal punto di vista ambientale, economico e sociale”.

Per salvaguardare il pianeta è necessaria la mobilitazione di tutti a partire dai giovani per arrivare alle generazioni più grandi. Le future generazioni hanno diritto ad un ambiente ecocompatibile.